Ovaj kremasti napitak priprema se od namočenih semenki crnog susama, vode i urmi, a izdvaja se intenzivnijim ukusom i neverovatnim bogatstvom minerala, zdravih masnoća i antioksidanasa.

Zašto bi trebalo da ga probate?

Tajna "crnog mleka" krije se u njegovom moćnom nutritivnom sastavu. Crni susam je prava riznica kalcijuma, zbog čega je idealna zamena za osobe koje ne piju kravlje mleko.



Pored toga, obiluje cinkom, bakrom, vitaminom E i antioksidansima, koji su ključni za očuvanje zdravlja kože, kose, ali i celokupnog imuniteta.



Urme u ovom napitku nemaju samo ulogu prirodnog zaslađivača – one zahvaljujući vlaknima i prirodnim šećerima obezbeđuju dodatnu energiju.



Zbog toga se crno mleko savršeno uklapa u zdrav doručak ili međuobrok.

Priprema ovog napitka je brza i nimalo komplikovana.

Sastojci:

Pola šolje crnog susama





3 do 4 šolje vode





2 do 4 urme





Prstohvat soli

Priprema:

Susam najpre potopite u vodi i ostavite da odstoji najmanje 30 minuta. Nakon toga ga ocedite i ubacite u blender zajedno sa vodom, urmama i prstohvatom soli. Smesu miksajte oko dva minuta, dok ne postane potpuno glatka, a zatim je dobro procedite kroz gazu ili gustu cediljku kako biste uklonili čvrste deliće.



Ovaj ukusni napitak čuvajte u zatvorenoj staklenoj flaši u frižideru, gde može trajati tri do četiri dana.



Budući da se prirodni sastojci mogu razdvojiti, obavezno ga dobro promućkajte pre svake upotrebe. Možete ga piti samog, dodavati u smutije, ovsene kaše, kafu, kakao ili ga koristiti kao osnovu za zdrave deserte.

Savet plus: Umerenost je ključ

Iako je reč o super hrani, stručnjaci savetuju umerenost. Crni susam sadrži zdrave masnoće i kalorije, a kod nekih osoba može izazvati i alergijske reakcije, pa ga je pametno uvoditi postepeno u jelovnik, piše Žena.



Preporuka je da se pije pola do jedne šolje nekoliko puta nedeljno, što je sasvim dovoljno da telu obezbedite vredne minerale, bez unošenja viška kalorija.





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