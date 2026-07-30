Jedan od njih pravi se od samo dva sastojka, gotov je za manje od jednog minuta i odličan je način da organizmu obezbedite dodatnu hidrataciju već na početku dana.

Reč je o jednostavnoj kombinaciji lubenice i limuna, koja je postala omiljena među ljubiteljima zdravih navika.

Zašto baš lubenica i limun?

Lubenica sadrži više od 90 odsto vode, zbog čega doprinosi hidrataciji organizma tokom letnjih vrućina. Osim toga, bogata je kalijumom, mineralom koji učestvuje u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu.

Limun podstiče lučenje digestivnih sokova, pa mnogi upravo zbog toga ovu kombinaciju biraju kao lagan napitak pre doručka.

Kako ovaj napitak deluje na organizam?

Lubenica sadrži aminokiselinu citrulin, koja učestvuje u procesima povezanim sa cirkulacijom i protokom krvi, Glas Srpske

Iako ne postoje naučni dokazi da ovaj napitak topi masne naslage ili "čisti jetru", dobra hidratacija i urednije varenje mogu doprineti osećaju lakoće i smanjenju nadutosti, posebno kada su deo uravnotežene ishrane i zdravog načina života.

Stručnjaci podsećaju da nijedan napitak ne može zameniti pravilnu ishranu, dovoljno sna i redovnu fizičku aktivnost.

Recept za napitak od lubenice i limuna

Potrebni sastojci:

2 veće kriške lubenice

sok od 1 limuna

Priprema:

Lubenicu očistite od koštica i isecite na kockice. Stavite je u blender, dodajte sveže ceđen sok od limuna i izmiksajte dok ne dobijete glatku smesu.

Napitak je najbolje popiti odmah nakon pripreme, po mogućstvu ujutru pre doručka.

Greška koju mnogi prave

Ako dan započnete ovim napitkom, izbegavajte da odmah nakon njega pojedete pecivo, slatkiše ili popijete veliku količinu kafe, jer tako možete umanjiti osećaj svežine i lakoće koji pruža.

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