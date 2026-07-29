Uz malo znanja, kreativnosti i prostora za uzgoj, prodaja cveća može da postane ozbiljan dodatni posao za žene u Srbiji. Dok mnogi ovaj hobi posmatraju samo kao ljubav prema biljkama, sve više ljudi prepoznaje da uzgoj i prodaja ukrasnog bilja mogu doneti lepu zaradu tokom cele godine.

Posebno je unosna prolećna i letnja sezona, kada je potražnja za sezonskim cvećem najveća, ali posao ne prestaje ni tokom hladnijih meseci, jer se tada kupuju sobne biljke, dekorativne saksije i pokloni.

Sezonsko cveće najtraženije u proleće i leto

Na pijacama, u manjim rasadnicima i putem društvenih mreža, kupci najčešće traže biljke koje ukrašavaju terase, dvorišta i balkone.

Među traženijim vrstama su kaliope, čija se cena kreće od 300 do 600 dinara po saksiji. Iako pojedinačna zarada na jednoj biljci nije velika, veća količina prodaje može doneti značajan prihod.

Žene koje same proizvode sadnice mogu dodatno povećati zaradu jer izbegavaju troškove kupovine gotovog cveća od drugih proizvođača.

Sobne biljke donose veću zaradu

Za razliku od sezonskog cveća koje ima najveću prodaju tokom toplijih meseci, sobne biljke mogu da se prodaju tokom cele godine.

Cene zavise od vrste i veličine biljke:

manje sobne biljke mogu se pronaći od oko 500 do 1.000 dinara,

dracene se prodaju po ceni od oko 4.000 do 5.000 dinara,

veći fikusi dostižu cenu od oko 4.000 dinara,

dihembahija visine oko metar može koštati oko 4.500 dinara.

Veće i negovane biljke često imaju veću vrednost jer kupci nisu spremni da čekaju godinama da biljka poraste.

"Razlika je kad neko radi zato što to voli, i kad neko to radi isključivo iz koristi. Ja već sada imam naručeno preko 300 komada za sledeću godinu. Malo je naporno kad se radi više vrsta od jednom, jer svaka sorta cveća ima svoje potrebe i one se razlikuju", rekla je Marija iz Smedereva za Bizportal.

Bugenvilije i ukrasne biljke sve popularnije

Posebnu pažnju kupaca privlače ukrasne biljke poput bugenvilija.

Manje biljke visine oko 15 centimetara prodaju se od oko 1.000 dinara, dok veći primerci mogu dostići cenu od 2.000 dinara i više, u zavisnosti od veličine i izgleda.

Upravo ovakve biljke mogu biti dobra prilika za dodatnu zaradu, jer se često kupuju za terase, balkone i uređenje dvorišta.

Posao koji može da se radi od kuće

Jedna od najvećih prednosti ovog posla jeste to što nije potrebno odmah imati veliki rasadnik ili lokal.

Mnoge žene počinju iz sopstvenog dvorišta, terase ili manjeg plastenika, a prodaju organizuju preko društvenih mreža, oglasa i lokalnih grupa.

Kupci danas sve češće traže domaće proizvođače koji nude zdrave biljke, savete za negu i mogućnost dostave.

Kako povećati zaradu od prodaje cveća?

Oni koji žele ozbiljnije da se bave ovim poslom mogu povećati prihode kroz:

proizvodnju sopstvenih sadnica,

prodaju ukrasnih saksija,

pravljenje aranžmana,

dekoraciju za proslave i događaje,

savetovanje kupaca o nezi biljaka.

Najveća potražnja obično je u proleće, kada ljudi uređuju dvorišta i terase, ali i tokom praznika kada se biljke često kupuju kao poklon.

Cveće kao mali biznis sa potencijalom

Uzgoj i prodaja cveća možda na početku deluju kao mali hobi, ali uz dobar izbor biljaka i kontinuiran rad mogu prerasti u stabilan izvor prihoda.

Za mnoge žene u Srbiji ovo može biti način da rade fleksibilno, iz svog doma, a da istovremeno spoje ljubav prema biljkama i dodatnu zaradu.

Posebno u sezoni, kada potražnja raste, nekoliko stotina prodatih saksija može napraviti značajnu razliku u kućnom budžetu.

"Može lepo da se zaradi definitivno, ali svakako nije lak posao, ima dosta posla. Ipak, rekla bih da je ovaj posao isključivo vezan za ljubav prema cveću, jer je nega o njima apsolutno neophodna. Postoje određene sorte koje zahtevaju stvarno veliki napor, i nisu toliko isplatljive. Na primer devojačko srce zahteva da bude na suncu tri sata, pa posle sredi dodatna obrada, a za deset komada zaradi se 500 dinara", dodaje Marija.

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