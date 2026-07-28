Zašto je kimči nova supernamirnica, šta je kimči; zašto ga nutricionisti preporučuju; kako fermentisana hrana generalno utiče na mikrobiom; koliko često ga treba jesti; ko treba da bude oprezan (osobe sa gastritisom, IBS-om ili zbog visokog sadržaja soli)?



Kimči (kimchi) je tradicionalno korejsko fermentisano jelo koje se najčešće priprema od kineskog kupusa (napa kupus) ili bele rotkve, uz dodatak čili paprike, belog luka, đumbira, mladog luka i ribljeg sosa ili paste od fermentisanih škampi (u veganskim verzijama ovi sastojci se izostavljaju). Nakon pripreme, povrće prolazi kroz proces fermentacije, tokom kojeg se razvijaju korisne bakterije, pre svega iz roda Lactobacillus, koje kimčiju daju karakterističan kiselkast ukus i probiotička svojstva.



Kimči je vekovima deo svakodnevne ishrane u Koreji, gde se služi kao prilog uz gotovo svaki obrok. Danas je popularan širom sveta, ne samo zbog specifičnog ukusa, već i zbog nutritivnih vrednosti. Smatra se zdravom namirnicom jer je bogat probioticima, koji mogu doprineti raznovrsnijem crevnom mikrobiomu; dobar je izvor vlakana (a svi znamo koliko su vlakna važna za normalno funkcionisanje organizma), dobar je za pravilno varenje; sadrži vitamine C, K i vitamine B grupe; bogat je antioksidansima i drugim bioaktivnim jedinjenjima nastalim tokom fermentacije; niskokaloričan je, pa se lako uklapa u uravnoteženu ishranu.



Zbog svog intenzivnog ukusa koji je istovremeno: kiselkast (zbog fermentacije), ljut (zbog čili paprike), slan, blago umami, odličan je dodatak pirinču, nudlama, jelima sa mesom, tofuom, jajima ili salatama. Izuzetno je hranljiv, ali ipak nije idealan izbor za sve. Pošto sadrži dosta soli i začina, osobe sa osetljivim želucem, gastritisom, čirom ili one koje treba da ograniče unos natrijuma trebalo bi da ga ne konzumiraju ili da ga konzumiraju umereno, piše LZ.



Takođe, ako ga prvi put uvodite u ishranu, preporučuje se da počnete sa manjim porcijama kako bi se organizam postepeno navikao na fermentisanu hranu. Uprkos tome, za većinu zdravih osoba kimči može biti ukusan i nutritivno vredan dodatak jelovniku, posebno kao deo raznovrsne ishrane bogate povrćem i drugim fermentisanim namirnicama.



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