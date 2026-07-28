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Ovaj trik čuva vlagu oko biljke i pomaže joj da lakše preživi letnje vrućine

Tropske temperature ne iscrpljuju samo ljude – visoke vrućine mogu ozbiljno da utiču i na sobne biljke. 

Autor:  Nina Stojanović
28.07.2026.10:48
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Ovaj trik čuva vlagu oko biljke i pomaže joj da lakše preživi letnje vrućine
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Ako ste primetili da im se listovi suše, gube čvrstinu ili biljka sporije napreduje, uzrok može biti suv vazduh u prostoru.

Dobra vest je da postoji jednostavan način da povećate vlažnost oko biljke, bez rizika od natapanja zemlje i truljenja korena.

Trik sa šljunkom i vodom

Sve što vam je potrebno jeste plitka posuda, malo šljunka i voda.

Na dno posude rasporedite sloj šljunka visine dva do tri centimetra, a zatim sipajte vodu tako da njen nivo ostane ispod vrha kamenčića. Saksiju postavite na šljunak, vodeći računa da dno saksije ne dodiruje vodu.

Na taj način koren neće biti u kontaktu sa vlagom, dok će voda postepeno isparavati i povećavati vlažnost vazduha oko biljke.

Zašto ovaj trik deluje?

Kako voda isparava, oko biljke se stvara mikroklima sa većom vlažnošću vazduha. Mnoge sobne biljke vlagu upijaju upravo preko listova, pa im ovakav način dodatne hidratacije pomaže da lakše podnesu visoke temperature.

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Rezultat mogu biti čvršći listovi, sporiji gubitak vlage i zdraviji izgled biljke tokom letnjih meseci.

Kojim biljkama najviše prija?

Ovaj trik posebno odgovara biljkama koje prirodno rastu u tropskim i suptropskim područjima, gde je vazduh bogat vlagom.

Među njima su:

  • monstera,
  • filodendron,
  • spatifilum,
  • kalateja,
  • maranta,
  • alokazija,
  • paprati,
  • fitonija,
  • difenbahija,
  • mnoge vrste orhideja.

Kojim biljkama nije potreban?

Sukulenti i kaktusi ne vole povećanu vlažnost vazduha, pa im kupka od šljunka i vode neće doneti značajnu korist. Njima više odgovaraju suvlji uslovi i umerenije zalivanje.

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