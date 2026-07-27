Srećom, postoji jednostavan trik uz koji će kukuruz biti znatno mekši, sočniji i prirodno slađi. Potrebna su vam samo dva sastojka koja verovatno već imate u kuhinji. Tajna je, naime, u mleku i maslacu.

Upravo ta kombinacija može napraviti veliku razliku u teksturi i ukusu. Maslac obavija zrna i pomaže im da zadrže sočnost, dok mleko dodatno naglašava prirodnu slatkoću kukuruza. Rezultat je mekši i aromatičniji kuvani kukuruz nego kada se priprema na uobičajen način.

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Kako pripremiti savršeno kuvani kukuruz

Sastojci

Za pet klipova mladog kukuruza potrebno je:

- pet klipova mladog kukuruza;

- litar litar vode;

- 200 ml punomasnog mleka;

- 115 g maslaca i,

- kašičica soli.

Priprema

Najpre uklonite listove i svilu sa kukuruza. Ako su klipovi preveliki za lonac, presecite ih na pola.

U većem loncu prokuvajte vodu, zatim smanjite temperaturu i dodajte mleko i maslac. Sačekajte da se maslac potpuno otopi i sjedini sa tečnošću, a potom ubacite kukuruz i posolite.

Lonac delimično poklopite i kuvajte oko 10 minuta, odnosno dok zrna ne omekšaju.

Na kraju ćete dobiti kukuruz bogatog ukusa, mekane teksture i primamljive arome kojoj će retko ko moći da odoli.

Ako nemate vremena, isprobajte mikrovalnu pećnicu

Kukuruz možete pripremiti i mnogo brže. Stavite do tri klipa u mikrovalnu pećnicu, ali ih nemojte guliti - ostavite ih u listovima.

Zagrevajte ih oko 12 minuta na najjačoj snazi. Listovi će tokom zagrevanja stvoriti prirodnu paru koja će zadržati vlagu u zrnu, pa će kukuruz ostati mekan i sočan, piše Dnevno.hr

Nakon pripreme pažljivo uklonite listove jer će biti veoma vreli.

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