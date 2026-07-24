Tema dana

Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci

Postoji jedna velika istina o roditeljstvu koju često shvatimo tek kada odrastemo: najveći dar koji roditelji mogu da daju detetu nije samo udoban život, uspeh ili materijalna sigurnost. 

Autor:  Stanko Stamenković
24.07.2026.14:43
0
Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci
Foto: Inside Creative House / Shutterstock.com
Raspored isplate julskih penzija - poznati datumi za sve penzionere u Srbiji
Prostock-studio/shutterstock.com
 Raspored isplate julskih penzija - poznati datumi za sve penzionere u Srbiji
Prethodna vest

Najveći dar su korenje i krila. Korenje da dete zna ko je, odakle dolazi i gde uvek može da pronađe svoj dom. Krila da bude dovoljno hrabro da ode, da istražuje svet, da pravi svoje izbore i da izgradi život po sopstvenim merilima. Dobri roditelji ne odgajaju decu da ih zauvek drže pored sebe. Oni ih pripremaju da jednog dana mogu samostalno da stoje na svojim nogama.

Korenje – osećaj da negde pripadamo

Detetu su potrebni ljubav, sigurnost i osećaj da je prihvaćeno baš takvo kakvo jeste. Kada dete zna da postoji mesto gde je voljeno bez obzira na greške, ono kroz život ide sigurnije. Ne zato što nikada neće pasti, već zato što zna da ima snagu da ustane.

Korenje nije samo kuća u kojoj smo odrasli. To su reči koje smo čuli od roditelja, zagrljaji koje pamtimo, vrednosti kojima su nas učili i osećaj da nismo sami.

To je ono tiho uverenje koje nosimo kroz život:

"Gde god da odem, znam ko sam i znam gde pripadam."

Krila – sloboda da dete postane ono što jeste

Mnogi roditelji iz ljubavi pokušavaju da zaštite svoju decu od svakog razočaranja, greške ili bola. Ali život se ne može živeti umesto nekoga. Detetu su potrebna krila – poverenje da može samo da odlučuje, da uči iz svojih iskustava i da pronađe svoj put.

Roditelj koji daje krila ne kaže:

"Živi onako kako ja želim."

On kaže:

"Verujem ti. Naučio sam te šta znam, sada idi i pronađi svoj put."

Najveća ljubav je pustiti dete da odraste

Najteži trenutak za mnoge roditelje nije kada dete pravi prve korake, već kada napravi one velike – kada ode od kuće, izabere svoj život, pronađe ljubav, posao i svoj svet. Tada roditelj mora da nauči jednu važnu lekciju: dete nije došlo na svet da ostane zauvek pod njegovim okriljem.

Došlo je da jednog dana raširi krila. Prava ljubav nije vezivanje. Prava ljubav je podrška.

Šta svako dete treba da traži od roditelja dok su živi

Svako dete, bez obzira na godine, nosi neke neizgovorene želje prema svojim roditeljima.

Želi da čuje:

"Ponosan sam na tebe."

"Volim te."

"Opraštam ti."

"Tu sam za tebe."

Ponekad ne tražimo velike stvari. Ne tražimo savršene roditelje. Samo želimo da osetimo da smo voljeni, da smo viđeni i da naše postojanje nekome znači. Zato, dok su roditelji još tu, vredi razgovarati sa njima, pitati ih za priče iz mladosti, zahvaliti im se i pokazati im ljubav koju možda često podrazumevamo.

Jer jednog dana najviše ćemo pamtiti upravo te male trenutke, prenosi Kurir.

Roditelji ostavljaju trag koji traje ceo život

Sve što roditelji daju detetu – nežnost, mudrost, strpljenje i podršku – postaje deo njegove ličnosti. Čovek može promeniti gradove, poslove i životne okolnosti, ali ono što je dobio u detinjstvu nosi zauvek.

Dobri roditelji daju deci korenje da znaju gde je njihov dom i krila da imaju hrabrosti da polete. A najveća sreća roditelja nije da dete zauvek ostane blizu njih. Najveća sreća je da ga jednog dana vide kako samostalno leti – sigurno, hrabro i sa srcem koje zna gde mu je dom.

"Dobri roditelji daju svojoj deci korenje i krila. Korenje da znaju gde je dom, krila da mogu da izlete iz gnezda i primene ono što su naučili u životu."

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

deca roditelji porodica vaspitanje

Povezane vesti

Obnovio porodičnu kuću, a posle radova morao da ode - penzioner ostao bez doma i sina
Foto: Drazen Zigic/Shutterstock.com

Obnovio porodičnu kuću, a posle radova morao da ode - penzioner ostao bez doma i sina

13:08 | 0
"Celog života sam živela za porodicu, a danas ručam sama" - ispovest bake Dragice dirnula je hiljade ljudi
Foto: Shutterstock / De Visu

"Celog života sam živela za porodicu, a danas ručam sama" - ispovest bake Dragice dirnula je hiljade ljudi

13:45 | 0
Patrijarh Pavle je u nekoliko rečenica objasnio šta je porodica Srbima
Foto: Alo | Foto: Prinstcreen

Patrijarh Pavle je u nekoliko rečenica objasnio šta je porodica Srbima

11:18 | 0
Kada su njena deca posrnula, ona je preuzela sve na sebe - priča o baki heroju
Foto: Pixabay

Kada su njena deca posrnula, ona je preuzela sve na sebe - priča o baki heroju

15:30 | 0
Nevidljivi teret, celog života - zašto samo najstarije ćerke vuku tuđe brige na svojim leđima
Foto: DimaBerlin / Shutterstock.com

Nevidljivi teret, celog života - zašto samo najstarije ćerke vuku tuđe brige na svojim leđima

13:56 | 0

Tema dana

Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci
Foto: Inside Creative House / Shutterstock.com

Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci

14:43 Tema dana
Penzioneri, proverite da li ispunjavate uslov - država deli 10.000 dinara za odmor
Foto: pikselstock/shutterstock.com

Penzioneri, proverite da li ispunjavate uslov - država deli 10.000 dinara za odmor

12:05 Tema dana
Jedan papir može sprečiti porodične svađe - kako pravilno napisati testament
fizkes/shutterstock

Jedan papir može sprečiti porodične svađe - kako pravilno napisati testament

17:02 Tema dana
Građanima uskoro stiže novac - Vučić otkrio kada kreću isplate
Janusz Pienkowski / shutterstock

Građanima uskoro stiže novac - Vučić otkrio kada kreću isplate

14:25 Tema dana
Pukla vam je brojanica - veroučitelj objašnjava šta treba uraditi i zašto ne treba strahovati
Foto: Shutterstock/Vladimir Mijailovic

Pukla vam je brojanica - veroučitelj objašnjava šta treba uraditi i zašto ne treba strahovati

09:47 Tema dana
Skriveni raj zapadne Srbije - za male pare možete provesti vikend u ovoj banji
oneinchpunch/shutterstock

Skriveni raj zapadne Srbije - za male pare možete provesti vikend u ovoj banji

10:53 Tema dana
Vidi sve vesti

Ispovesti

Obnovio porodičnu kuću, a posle radova morao da ode - penzioner ostao bez doma i sina
Foto: Drazen Zigic/Shutterstock.com

Obnovio porodičnu kuću, a posle radova morao da ode - penzioner ostao bez doma i sina

13:08 Ispovesti
Marija je bila najstarija osoba na svetu - nije pila čudotvorne preparate, niti držala dijete
pikselstock/shutterstock.com

Marija je bila najstarija osoba na svetu - nije pila čudotvorne preparate, niti držala dijete

12:43 Ispovesti
Svekrva je svake subote tražila da joj dovode unuka - kada je majka otkrila šta radi iza njenih leđa, odmah je zatražila razvod
Foto: DimaBerlin / Shutterstock

Svekrva je svake subote tražila da joj dovode unuka - kada je majka otkrila šta radi iza njenih leđa, odmah je zatražila razvod

12:50 Ispovesti
Starost dočekala sama - baka Rada menja testament, sve ostavlja komšinici
sasirin pamai/shutterstock.com

Starost dočekala sama - baka Rada menja testament, sve ostavlja komšinici

13:09 Ispovesti
Napustio je grad i 50 godina živeo u šumi - njegova životna filozofija osvojila je milione ljudi
Dani Jarana/Shutterstock

Napustio je grad i 50 godina živeo u šumi - njegova životna filozofija osvojila je milione ljudi

14:19 Ispovesti
"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole na dan svadbe" - ispovesti ljudi iz Srbije ostavile sve bez teksta
Kzenon / shutterstock

"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole na dan svadbe" - ispovesti ljudi iz Srbije ostavile sve bez teksta

12:29 Ispovesti
Vidi sve vesti

Moj hobi

Nikada ne berite borovnice dok ne proverite ovaj detalj - tu se krije razlika između slatkih i kiselih
iMarzi/Shutterstock.com

Nikada ne berite borovnice dok ne proverite ovaj detalj - tu se krije razlika između slatkih i kiselih

18:15 Moj hobi
Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja
Foto: JulieK2 / Shutterstock

Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja

11:08 Moj hobi
Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda
Foto: Sabbir Media / Shutterstock.com

Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda

14:42 Moj hobi
Sipajte mleko u baštu i gledajte šta se dešava - biljke će vam biti zahvalne
BearFotos/Shutterstock

Sipajte mleko u baštu i gledajte šta se dešava - biljke će vam biti zahvalne

17:53 Moj hobi
Ako želite da paprike rađaju do jeseni, u julu ih obavezno zalijte ovim prirodnim đubrivom
Melinda Nagy / shutterstock

Ako želite da paprike rađaju do jeseni, u julu ih obavezno zalijte ovim prirodnim đubrivom

16:00 Moj hobi
Biljka koju je obožavao Karlo Veliki - ne traži vodu, tera štetočine i lako se gaji
Caftor/Shutterstock

Biljka koju je obožavao Karlo Veliki - ne traži vodu, tera štetočine i lako se gaji

14:50 Moj hobi
Vidi sve vesti

Moja penzija

Raspored isplate julskih penzija - poznati datumi za sve penzionere u Srbiji
Prostock-studio/shutterstock.com

Raspored isplate julskih penzija - poznati datumi za sve penzionere u Srbiji

14:00 Moja penzija
Počinje prijava za turističke vaučere - penzioneri mogu dobiti pomoć za odmor u Srbiji, postoji uslov
Darren Baker/shutterstock.com

Počinje prijava za turističke vaučere - penzioneri mogu dobiti pomoć za odmor u Srbiji, postoji uslov

12:00 Moja penzija
Detaljan vodič - koje banje u Srbiji nude najpovoljnije pakete za penzionere i koliko koštaju
Dmytro Zinkevych/shutterstock.com

Detaljan vodič - koje banje u Srbiji nude najpovoljnije pakete za penzionere i koliko koštaju

09:22 Moja penzija
Stiže isplata državne pomoći - direktor PIO saopštio rok koji čekaju penzioneri
Foto: ArinaDvl/shutterstock

Stiže isplata državne pomoći - direktor PIO saopštio rok koji čekaju penzioneri

13:58 Moja penzija
Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda
Ground Picture / shutterstock.com

Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda

15:26 Moja penzija
Kolika će vam biti penzija? Proverite kako da je sami izračunate i od čega zavisi svaki dinar
PhotoIris2021 / shutterstock

Kolika će vam biti penzija? Proverite kako da je sami izračunate i od čega zavisi svaki dinar

12:08 Moja penzija
Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Bademovo brašno osvaja kuhinje - zdravija alternativa pšenici, ali nije za svaki recept
New Africa/shutterstock.com

Bademovo brašno osvaja kuhinje - zdravija alternativa pšenici, ali nije za svaki recept

13:01 Kuća i porodica
Pileća džigerica biće mekana kao puter ako joj dodate ova 2 sastojka
BearFotos/shutterstock.com

Pileća džigerica biće mekana kao puter ako joj dodate ova 2 sastojka

10:53 Kuća i porodica
Temperatura je preko noći pala za 20 stepeni? Šta nikako ne smete da uradite svom cveću
Svechkova Olena/shutterstock.com

Temperatura je preko noći pala za 20 stepeni? Šta nikako ne smete da uradite svom cveću

09:30 Kuća i porodica
Slane galete sa tikvicama - hrskave spolja, mekane iznutra, savršen način da iskoristite letnje tikvice
Pixel-Shot/shutterstock.com

Slane galete sa tikvicama - hrskave spolja, mekane iznutra, savršen način da iskoristite letnje tikvice

16:01 Kuća i porodica
Džem od borovnica koji vraća miris detinjstva - jednostavan recept za savršeni domaći slatkiš
fokke baarssen/shutterstock.com

Džem od borovnica koji vraća miris detinjstva - jednostavan recept za savršeni domaći slatkiš

14:00 Kuća i porodica
Najlakši zdravi čokoladni kolač - bez brašna, bez rafinisanog šećera i gotov za pola sata
Foto: WS-Studio/Shutterstock.com

Najlakši zdravi čokoladni kolač - bez brašna, bez rafinisanog šećera i gotov za pola sata

10:38 Kuća i porodica
Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Penzioneri prvi na listi za novu pomoć države - poznati detalji
Oleg Kopyov/shutterstock.com

Penzioneri prvi na listi za novu pomoć države - poznati detalji

10:30 Cene i kupovina
Ako vam je ovo ostalo od bake i deke, ne bacajte - danas vredi mnogo više nego nekada
Fotokon / Shutterstock

Ako vam je ovo ostalo od bake i deke, ne bacajte - danas vredi mnogo više nego nekada

10:04 Cene i kupovina
Letovanje u Crnoj Gori 2026: Ovo su aktuelne cene smeštaja, hrane i svega što će vam trebati

Letovanje u Crnoj Gori 2026: Ovo su aktuelne cene smeštaja, hrane i svega što će vam trebati

16:00 Cene i kupovina
Nekada je bila u mnogim domovima širom Jugoslavije, a danas za nju daju i do 2.000 evra (VIDEO)
tubaacik / shutterstock

Nekada je bila u mnogim domovima širom Jugoslavije, a danas za nju daju i do 2.000 evra (VIDEO)

13:10 Cene i kupovina
Vučić saopštio kada kreću jeftiniji lekovi i isplate za penzionere, borce i socijalno ugrožene
Oleg Elkov/Shutterstock

Vučić saopštio kada kreću jeftiniji lekovi i isplate za penzionere, borce i socijalno ugrožene

14:54 Cene i kupovina
Kad otplatite kredit, posao nije gotov - bez ovog dokumenta hipoteka ostaje upisana
Grand Warszawski / shutterstock

Kad otplatite kredit, posao nije gotov - bez ovog dokumenta hipoteka ostaje upisana

14:07 Cene i kupovina
Vidi sve vesti

Zdravlje

Vitamin o kojem se malo govori, a čuva krv, kosti i srce- možda vam upravo on nedostaje
Pixel-Shot/shutterstock.com

Vitamin o kojem se malo govori, a čuva krv, kosti i srce- možda vam upravo on nedostaje

09:58 Zdravlje
Pijete mnogo vode, a i dalje ste žedni - ove namirnice bolje hidriraju telo tokom vrućina
Foto: Inside Creative House/Shutterstock.com

Pijete mnogo vode, a i dalje ste žedni - ove namirnice bolje hidriraju telo tokom vrućina

14:43 Zdravlje
Šta jesti za večeru ako imate helikobakteriju? Ove namirnice mogu da umire želudac i olakšaju san
Foto: Drazen Zigic / Shutterstock

Šta jesti za večeru ako imate helikobakteriju? Ove namirnice mogu da umire želudac i olakšaju san

09:35 Zdravlje
Pojeli ste jogurt kojem je istekao rok - stručnjaci otkrivaju kada je bezbedan, a kada može biti opasan
Irina Yazdan Mehr/Shutterstock.com

Pojeli ste jogurt kojem je istekao rok - stručnjaci otkrivaju kada je bezbedan, a kada može biti opasan

13:36 Zdravlje
SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči
pikselstock/shutterstock.com

SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči

17:43 Zdravlje
Vrućine udaraju na organizam - Batut savetuje šta raditi tokom toplotnog talasa
Ozgur Coskun/Shutterstock

Vrućine udaraju na organizam - Batut savetuje šta raditi tokom toplotnog talasa

12:44 Zdravlje
Vidi sve vesti
Komentari (0)

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

1H

Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci

2H

Raspored isplate julskih penzija - poznati datumi za sve penzionere u Srbiji

3H

Bademovo brašno osvaja kuhinje - zdravija alternativa pšenici, ali nije za svaki recept

4H

Počinje prijava za turističke vaučere - penzioneri mogu dobiti pomoć za odmor u Srbiji, postoji uslov

5H

Pileća džigerica biće mekana kao puter ako joj dodate ova 2 sastojka

1D

Obnovio porodičnu kuću, a posle radova morao da ode - penzioner ostao bez doma i sina

1D

Detaljan vodič - koje banje u Srbiji nude najpovoljnije pakete za penzionere i koliko koštaju

1D

Penzioneri, proverite da li ispunjavate uslov - država deli 10.000 dinara za odmor

1D

Pijete mnogo vode, a i dalje ste žedni - ove namirnice bolje hidriraju telo tokom vrućina

1D

Najlakši zdravi čokoladni kolač - bez brašna, bez rafinisanog šećera i gotov za pola sata

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 102,6 102,91 103,22
CAD CAD 72,73 72,95 73,16
AUD AUD 71,8 72,02 72,23
GBP GBP 137,32 137,74 138,15
CHF CHF 126,18 126,56 126,94

Ostale vesti

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi