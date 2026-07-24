Ne postoji ništa vrednije - dva poklona koja svaki roditelj treba da ostavi svojoj deci

Najveći dar su korenje i krila. Korenje da dete zna ko je, odakle dolazi i gde uvek može da pronađe svoj dom. Krila da bude dovoljno hrabro da ode, da istražuje svet, da pravi svoje izbore i da izgradi život po sopstvenim merilima. Dobri roditelji ne odgajaju decu da ih zauvek drže pored sebe. Oni ih pripremaju da jednog dana mogu samostalno da stoje na svojim nogama.

Korenje – osećaj da negde pripadamo

Detetu su potrebni ljubav, sigurnost i osećaj da je prihvaćeno baš takvo kakvo jeste. Kada dete zna da postoji mesto gde je voljeno bez obzira na greške, ono kroz život ide sigurnije. Ne zato što nikada neće pasti, već zato što zna da ima snagu da ustane.

Korenje nije samo kuća u kojoj smo odrasli. To su reči koje smo čuli od roditelja, zagrljaji koje pamtimo, vrednosti kojima su nas učili i osećaj da nismo sami.

To je ono tiho uverenje koje nosimo kroz život:

"Gde god da odem, znam ko sam i znam gde pripadam."

Krila – sloboda da dete postane ono što jeste

Mnogi roditelji iz ljubavi pokušavaju da zaštite svoju decu od svakog razočaranja, greške ili bola. Ali život se ne može živeti umesto nekoga. Detetu su potrebna krila – poverenje da može samo da odlučuje, da uči iz svojih iskustava i da pronađe svoj put.

Roditelj koji daje krila ne kaže:

"Živi onako kako ja želim."

On kaže:

"Verujem ti. Naučio sam te šta znam, sada idi i pronađi svoj put."

Najveća ljubav je pustiti dete da odraste

Najteži trenutak za mnoge roditelje nije kada dete pravi prve korake, već kada napravi one velike – kada ode od kuće, izabere svoj život, pronađe ljubav, posao i svoj svet. Tada roditelj mora da nauči jednu važnu lekciju: dete nije došlo na svet da ostane zauvek pod njegovim okriljem.

Došlo je da jednog dana raširi krila. Prava ljubav nije vezivanje. Prava ljubav je podrška.

Šta svako dete treba da traži od roditelja dok su živi

Svako dete, bez obzira na godine, nosi neke neizgovorene želje prema svojim roditeljima.

Želi da čuje:

"Ponosan sam na tebe."

"Volim te."

"Opraštam ti."

"Tu sam za tebe."

Ponekad ne tražimo velike stvari. Ne tražimo savršene roditelje. Samo želimo da osetimo da smo voljeni, da smo viđeni i da naše postojanje nekome znači. Zato, dok su roditelji još tu, vredi razgovarati sa njima, pitati ih za priče iz mladosti, zahvaliti im se i pokazati im ljubav koju možda često podrazumevamo.

Jer jednog dana najviše ćemo pamtiti upravo te male trenutke, prenosi Kurir.

Roditelji ostavljaju trag koji traje ceo život

Sve što roditelji daju detetu – nežnost, mudrost, strpljenje i podršku – postaje deo njegove ličnosti. Čovek može promeniti gradove, poslove i životne okolnosti, ali ono što je dobio u detinjstvu nosi zauvek.

Dobri roditelji daju deci korenje da znaju gde je njihov dom i krila da imaju hrabrosti da polete. A najveća sreća roditelja nije da dete zauvek ostane blizu njih. Najveća sreća je da ga jednog dana vide kako samostalno leti – sigurno, hrabro i sa srcem koje zna gde mu je dom.

"Dobri roditelji daju svojoj deci korenje i krila. Korenje da znaju gde je dom, krila da mogu da izlete iz gnezda i primene ono što su naučili u životu."

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: