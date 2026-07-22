Zato je izbor večere veoma važan – obrok treba da bude lagan, lako svarljiv i da ne opterećuje želudac pred spavanje.

Stručnjaci savetuju da osobe koje imaju helikobakteriju biraju kuvanu i blagu hranu, bez jakih začina i previše masnoća, kako bi se smanjila iritacija želudačne sluzokože.

Kako treba da izgleda večera kod helikobakterije?

Idealna večera treba da bude:

kuvana ili barena,

lako svarljiva,

sa malo masti,

bez ljutih i jakih začina.

Takav obrok može pomoći da se smanje nelagodnost, pojačano lučenje kiseline i osećaj težine tokom noći.

1. Pire krompir ili pirinač sa kuvanim povrćem

Pire krompir, kuvani pirinač, tikvice i šargarepa spadaju među najčešće preporučene namirnice za osobe sa osetljivim želucem. Lako se vare i ne podstiču pojačano lučenje želudačne kiseline.

2. Lagana supa od povrća ili piletine

Topla supa hidrira organizam, lako se vari i pruža osećaj sitosti bez opterećenja želuca. Posebno se preporučuju supe od tikvica, krompira i šargarepe, uz dodatak nemasne piletine.

3. Pirinčana kaša

Pirinčana kaša je blag obrok koji mnogima prija kada imaju tegobe sa želucem. Lako se vari, može doprineti osećaju sitosti i često se dobro podnosi kod osetljivog sistema za varenje. Uz dodatak banane može biti hranljivija večera.

4. Banana ili kuvana jabuka uz jogurt

Ako nemate apetit ili želite vrlo laganu večeru, banana ili kuvana jabuka uz jogurt mogu biti dobar izbor. Ove namirnice uglavnom ne opterećuju želudac i lako se vare.

Šta izbegavati pred spavanje?

Kod helikobakterije se preporučuje izbegavanje namirnica koje mogu dodatno iritirati želudac, kao što su:

kafa,

gazirana pića,

začinjena i masna hrana,

pržena jela,

čokolada,

citrusno voće.

Ove namirnice kod pojedinih osoba mogu pojačati gorušicu, bol u želucu i druge tegobe.

Mali trik koji može pomoći

Pored lagane večere, korisno je da poslednji obrok bude dva do tri sata pre odlaska na spavanje. Nekim osobama prijaju i biljni čajevi poput kamilice, koji mogu doprineti osećaju opuštenosti.

Važno je imati na umu da ishrana može pomoći u ublažavanju simptoma, ali ne može zameniti terapiju koju je propisao lekar za lečenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: