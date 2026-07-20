Kuća i porodica

Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu

Miris koji osvaja i savršen odnos vode i kafe – nije tako jednostavno kao što zvuči. 

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.11:34
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Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu
Foto: Pixel-Shot / Shutterstock.com
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Kao i uvek, đavo se krije u detaljima, čak i kada je reč o pripremi domaće turske kafe. Za mnoge ljude dan počinje šoljicom mirisne turske kafe. Iako njena priprema deluje jednostavno, upravo odnos vode i mlevene kafe odlučuje da li će napitak biti prijatno aromatičan ili previše gorak i jak. Zato se mnogi pitaju koliko kašičica kafe treba dodati u džezvu kako bi ukus bio savršeno izbalansiran, piše Metropolitan.si.

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Kod tradicionalne pripreme turske kafe važi jednostavno pravilo. Za jednu šoljicu, u koju se sipa oko 100 do 120 mililitara vode, dovoljna je jedna puna kašičica sitno mlevene turske kafe. Ako pripremate dve šoljice, dodajte dve pune kašičice kafe i odgovarajuću količinu vode. Isti odnos važi i za veće količine: jedna puna kašičica na svaku šoljicu.

Važno je da kašičica ne bude ravna, ali ni previše prepunjena. Takva mera obezbeđuje najuravnoteženiji ukus.

Ljubitelji intenzivnijeg ukusa često koriste veću količinu kafe. Za posebno jaku tursku kafu obično se stavlja od jedne i po do dve pune kašičice po šoljici vode. Tako se dobija puniji ukus, izraženija aroma i nešto više kofeina.

Ipak, više kafe ne znači nužno i bolju šoljicu. Ako se stavi previše kafe ili se napitak predugo kuva, kafa može postati neprijatno gorka.

Poznavaoci savetuju da se voda zagreva polako. Džezvu treba skloniti sa vatre čim pena počne da se podiže. Na taj način se čuvaju eterična ulja i bogata aroma, a kafa ostaje punog ukusa bez preterane gorčine.

Neki se kunu i u stari balkanski trik: kada se pena prvi put podigne, kašičicom se rasporedi u šoljice, a zatim se džezva još jednom kratko vrati na vatru. Tako se dobija još bogatija pena.

I kod šećera ljubitelji turske kafe imaju različite navike. Tradicionalno se šećer dodaje u hladnu vodu pre kuvanja, jer se tako potpuno rastopi i ukus postaje zaokruženiji.

Ako više volite gorču kafu, šećer možete dodati tek u šoljicu ili ga potpuno izostaviti.

Recept za savršenu tursku kafu

Sastojci:

  • 100–120 ml hladne vode
  • 1 puna kašičica sitno mlevene turske kafe
  • šećer po želji

Priprema:

U džezvu sipajte hladnu vodu i po želji dodajte šećer. Ubacite mlevenu kafu, a zatim stavite džezvu na umerenu vatru. Kafu više nemojte mešati. Kada pena počne da se podiže, odmah sklonite džezvu sa šporeta. Deo pene možete prvo rasporediti u šoljice, a zatim kafu još jednom kratko zagrejati do ivice ključanja.

Pažljivo sipajte u šoljicu i pre nego što počnete da pijete sačekajte oko minut da se talog slegne na dno. Ako tokom leta poželite nešto hladno, možete napraviti i osvežavajuću verziju.

Potrebno vam je:

  • 1 šoljica ohlađene turske kafe
  • nekoliko kockica leda
  • 1 dl hladnog mleka ili biljnog napitka (po želji)
  • prstohvat cimeta ili kardamoma

Ohlađenu kafu prelijte preko leda, dodajte mleko i po želji pospite cimetom ili kardamomom.

Dobićete osvežavajući napitak koji zadržava karakterističan ukus turske kafe, ali istovremeno prijatno rashlađuje tokom toplih letnjih dana.

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