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Država ponovo finansira odmor u Srbiji - vaučeri od 10.000 dinara stižu za ove građane

Vlada Srbije pokreće novi ciklus subvencija za domaći turizam. 

 
Autor:  Nina Stojanović
14.07.2026.15:41
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Država ponovo finansira odmor u Srbiji - vaučeri od 10.000 dinara stižu za ove građane
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Građanima će biti dostupno ukupno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a pravo na njih imaju penzioneri, studenti, zaposleni sa nižim primanjima, nezaposleni i druge kategorije građana.

Kako do vaučera od 10.000 dinara?

Postupak prijave sastoji se od tri koraka.

Prvi korak je rezervacija smeštaja u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na listi Ministarstva turizma. Neophodno je rezervisati najmanje pet noćenja.

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Nakon toga potrebno je pripremiti dokumentaciju. Pored lične karte, podnosioci zahteva prilažu potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajući dokaz o statusu – penzioni ček, potvrdu o zaradi, potvrdu o studiranju ili drugi dokument, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Zahtev se podnosi lično na šalterima „Pošte Srbije“, najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.

Ko ima pravo na vaučere?

Za vaučere mogu da konkurišu:

  • penzioneri i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;
  • zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;
  • nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
  • studenti svih nivoa studija uz potvrdu obrazovne ustanove;
  • korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne naknade;
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
  • nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Gde mogu da se koriste vaučeri?

Vaučeri važe isključivo za boravak u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Jedan od osnovnih uslova jeste da se odmor realizuje van mesta prebivališta korisnika. Za studente dodatno važi pravilo da vaučer ne mogu koristiti ni u mestu u kojem studiraju, piše Kurir. I ove godine očekuje se najveće interesovanje za destinacije poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Zlatibora, Tare, Vrdnika i Zlatara.

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