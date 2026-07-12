Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru, a u Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao svoju krsnu slavu.

Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno Apostolski post. Kako ove godine Petrovdan pada u nedelju, praznična trpeza je mrsna.

Sveti apostol Petar, čije je prvobitno ime bilo Simon, bio je ribar iz Vitaide i jedan od najbližih učenika Isusa Hrista. Prvi je od učenika Gospoda Isusa Hrista koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju, otkuda je od Hrista i dobio ime Petar - Kifa što znači kamen, stena, kao simbol da je njegova vera u Gospoda Isusa bila je tvrda kao stena.

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Sveti apostol Petar pisac je dve poslanice u crkvi znane i kao Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavetu. Na ikonama se Sveti Petar najčešće prikazuje sa ključevima Carstva nebeskog, koji predstavljaju vlast poverenu od Hrista, dok se u pojedinim prikazima nalaze i simboli pšenice i ribe, kao podsetnik na njegov poziv i službu.

Sveti Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji. U crkvi svetog Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige (lanci, okovi) svetog postola Petra kao znamenje snage svetitelja, a u koje ga je okovao car Irod, progonitelj Hrišćana.

U srpskom narodu mnogobrojne su i porodice koje slave krsnu slavu Časne verige Apostola Petra u spomen na njegovu nepokolebljivu veru u Gospoda Isusa. Sveti apostol Pavle rođen je u Tarsu pod imenom Savle.

U početku je progonio prve hrišćane, ali je, prema jevanđeljskom predanju, nakon susreta sa vaskrslim Hristom na putu za Damask doživeo preobraćenje.

Nakon što mu se Gospod Isus Hristos javio i rekao mu "Savle, Savle, zašto me goniš" Sveti apostol Pavle je zadobio nepokolebljivu veru u Gospoda Isusa Spasitelja i Izbavitelja i postao jedan od najvećih propovednika i teologa crkve Hristove.

Obojica apostola postradali su u Rimu za vreme cara Nerona i zbog svog doprinosa širenju hrišćanstva zauzimaju posebno mesto u pravoslavnoj i celokupnoj hrišćanskoj tradiciji.

U narodnim običajima Petrovdan se vezuje i za početak žetvenih radova, a nekada je bio poznat po paljenju petrovdanskih lila - baklji od kore divlje trešnje ili breze, što je običaj koji se u pojedinim krajevima Srbije i danas neguje.

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