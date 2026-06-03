"Ovih dana pokazujemo da je Gospod sa nama, da prepoznajemo Pastira, da razni učitelji nisu uspeli da nas zavedu, ma ko bili, ma kako silni i moćni, ma kako slavni. Pokazali smo, dakle, da je vera živa u našem narodu i da hoćemo da bude još življa, da želimo da budemo bolji, da se preobražavamo, da se borimo protiv greha i strasti u sebi, protiv mržnje, protiv sebičnosti i protiv isključivosti, da se borimo za ljubav, da želimo da svako od nas bude bolji pred Bogom, da više ispunjava zakon Njegov, da više živi po Jevanđelju Hristovom", naveo je Porfirije u besedi.

Patrijarh je ukazao na to da su Gospod i njegova crkva bili prezirani i gonjeni, kroz sve vekove, kao i da postoje neki koji ne razumeju o čemu se radi ovih dana u Hramu Svetog Save, navodi se u saopštenju SPC.

"Postoje neki koji preziru našu smirenost, to što idemo da se osnažimo u dobru, da se osnažimo u vrlini, to što dolazimo ovde sa željom da grlimo sve, da praštamo i da tražimo oproštaj, to što razumemo da nismo savršeni. To preziru, odbacuju i kleveću mnogi iz neznanja, a mnogi upravo zbog toga što nisu prepoznali Gospoda kao svog pastira, što su u zabludi i imaju druge mesije", kazao je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim rečima, vernici u Hram Svetog Save dolaze osnaženi svojom verom i molitvom Presvetoj Bogorodici, kako bi se molili da Gospod otvori oči onima koji iskazuju prezir i klevetu.

"Gospod sve voli i mi dolazimo, braćo i sestre, ovde osnaženi svojom verom i molitvom Presvetoj Bogorodici, da se molimo i za njih, da se molimo da Gospod otvori i njihove oči, da nikada u srcu svom ne doživimo bilo koju vrstu osvetoljubivosti i gneva, da nikada ne poželimo ni njima bilo kakvo zlo. Molimo se i za njih i trudimo se da ih volimo, da ih razumemo i da želimo da se i njihova srca zagreju ljubavlju Božjom i da im se duhovne oči otvore", istakao je patrijarh.

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Govoreći o današnjem prazniku, patrijarh je u besedi naveo da je Car Konstantin, kada je učestvovao u jednoj bici odlučujućoj za njegovo carstvo, video krst na nebu i čuo glas koji mu je rekao - "Ovim pobeđuj".

"Naravno, nije najvažnije i najveće to što je car Konstantin tada pobedio, nego što je razumeo da ono što pobeđuje jeste ljubav Božja i što je razumeo da je moć krsta veća od svake druge moći. Ali ne moć koja pokorava druge ljude sebi, nego moć koja pokorava svoje strasti, svoj greh, zlo u sebi, mržnju, samoljublje i egocentrizam, moć koja pobeđuje naš ego, narcisoidnost i samozaljubljenost", rekao je Porfirije.

Dodao je da moć Krsta donosi smirenje, donosi mir i nizvodi ljubav Božju u živote ljudima.

"A carica Jelena, koja je pronašla Časni Krst, nije tragala za ovozemaljskim dobrima i ovozemaljskim blagom, nego je tragala za duhovnim i zato je Gospod učinio velikom. Stoga se mi danas, braćo i sestre, njih sećamo i molimo im se, jer Gospod se dotakao njihovih srca, a i oni su imali u sebi čežnju i želju za Bogom, za smislom i za punoćom", kazao je patrijarh.

Porfirije naveo da Krst podrazumeva žrtvu, raspeće, odricanje od ovog sveta, odricanje od svoje volje, ne kao odbacivanje sveta, nego kao razumevanje da i svet dobija smisao tek onda kada se poveže sa Hristom i kada se utemelji na Hristu.

"Zato nam ostaje, draga duhovna deco, da se molimo Bogu i ovih dana prilazeći Časnom pojasu Presvete Bogorodice da se molimo Njoj rečima: 'Presveta Bogorodice, spasi me' ili da se molimo za svoju porodicu, za svoje susede, za sve kojima je pomoć Božja potrebna, rečima: 'Presveta Bogorodice, spasi nas'; da se molimo i za neke bližnje svoje, konkretne, koji imaju potrebu za podrškom i za pomoći, rečima: 'Presveta Bogorodice, spasi tog našeg brata ili tu našu sestru'", poručio je patrijarh.

Patrijarhu Porfiriju su u današnjoj liturgiji, pored visokoprepodobnih vatopedskih otaca i sveštenstva iz više eparhija Srpske Pravoslavne Crkve, sasluživali i Visokopreosvećeni Arhiepiskop Njujorka i Nju Džersija Pravoslavne Crkve u Americi Mihailo i Preosvećeni Episkop jenopoljski Nikon, vikar Patrijarha srpskog, naveli su iz SPC.

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