Sveti Jovan Krstitelj rođen je šest meseci pre Isusa Hrista, kao od Boga izmoljeno dete, od prestarelih roditelja Zaharija i Jelisavete. Jovan Krstitelj vršio je obredna kupanja na reci Jordan i propovedao krštenje radi opraštanja grehova.

On je krstio sina Božjeg u reci Jordan. Praznik, izuzetno poštovan u srpskom narodu, a ustanovljen je u četvrtom veku, nakon uspostavljanja Božića.

Ivanjdan je česta slava pravoslavnih hrišćanskih porodica u Srbiji, a za ovaj praznik su vezani i mnogobrojni narodni običaji.

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Običaj je da se bere lekovito bilje, a od ivanjskog cveća pletu venci koji se stavljaju na ulaz u pravoslavne domove i predstavljaju simbol beskonačnosti vere. Ivanjdan se može nazvati i devojačkim praznikom jer je čitav niz rituala povezan sa devojkama.

U mnogim našim krajevima, noć uoči ovog praznika devojke pale vatre, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence.

Ivanjdan se naziva još i Igritelj, jer se veruje da se sunce, kada tog jutra izađe, igra na nebu. Pored Ivanjdana, SPC slavi Sabor Svetog Jovana Krstitelja 20. januara (7. januara po julijanskom kalendaru) i 11. septembra, odnosno 29. septembra, na dan njegove upokojenja - Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja.

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