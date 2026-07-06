Slučaj je vredan oko 850.000 funti, a sud je presudio da novac koji je deda godinama davao unuku nije bio zajam, već poklon.

Robert Stouks je vlasnik četvrte generacije kompanije Stouks Tajls, porodičnog biznisa koji posluje od 1895. godine. Pod njegovim vođstvom, kompanija je izrasla u jednu od najznačajnijih britanskih kompanija za prodaju keramičkih pločica, a godinama se verovalo da će njegov unuk Sebastijan jednog dana preuzeti porodični biznis.

Sud je utvrdio da je između 2020 i 2022. godine Robert dao svom unuku oko 850.000 funti. Uložio je više od 720.000 funti u kupovinu kuće od milion funti u Šefildu, dok je ostatak novca otišao na raskošno venčanje Sebastijana i njegove supruge Olivije.

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Porodični razdor koji je doneo promene

Među troškovima koje je finansirao bilo je više od 25.000 funti za hotel sa pet zvezdica Grantli Hol u Severnom Jorkširu, kao i više od 10.000 funti za cvetne dekoracije.

U to vreme, odnos između dede i unuka bio je izuzetno blizak. Sebastijan je čak napustio bankarsku karijeru da bi se pridružio porodičnom poslu, a mnogi su ga smatrali Robertovim naslednikom i omiljenim unukom. Vremenom se njihov odnos potpuno raspao, nakon čega je Robert odlučio da pokrene pravni postupak.

Tvrdio je da novac nije bio poklon, već zajam koji je njegov unuk trebalo da otplati prodajom kuće. Prema njegovim rečima, imovina je prvobitno bila zamišljena kao investicija koja bi se prodala sa profitom nakon renoviranja, nakon čega bi dobio svoj novac nazad. Rekao je da su se njegove sumnje pojavile kada je saznao da Sebastijan ulaže velike sume u renoviranje kuće.

"Nisam mogao da razumem zašto se toliko novca troši na imovinu u okolnostima gde je plan bio da se ona preproda", rekao je u svojoj izjavi svedoka.

Kada se porodica okrene protiv jednog člana Dodao je da se osećao prevarenim od strane svog unuka.

"Bio sam izuzetno uznemiren i uznemiren. Osećao sam se kao da me je [Sebastijan], koji me je iskoristio u ranjivom stanju, iskoristio i prevario. Pre svega, osećao sam se glupo što sam dozvolio da budem uvučen u njegove planove".

Robertove tvrdnje podržali su njegov sin Ričard i snaja Helen, koji su na sudu tvrdili da Sebastijan iskorišćava svog dedu i živi način života koji sam ne može da priušti.

Helen je opisala raskošno venčanje kao izuzetno skupu proslavu za nekoga ko zarađuje oko 40.000 funti godišnje u porodičnom biznisu.

Sebastijan i njegova supruga, s druge strane, tvrdili su da su to bili isključivo pokloni koje im je Robert dobrovoljno dao kako bi kupio porodičnu kuću i organizovao venčanje.

Njihovi advokati sugerisali su da je ceo spor nastao zbog porodične ljubomore i narušenih odnosa.

Sud je presudio

Nakon razmatranja svih dokaza, sudija Ričard Karter je zaključio da nema dokaza koji bi pokazali da je postojao sporazum između dede i unuka o vraćanju novca.

Posebno se osvrnuo na finansiranje venčanja.

"Sebastijan i Olivija dali su neosporne dokaze da je Robert tretiran kao počasni gost na venčanju - verovatno zato što ga je finansirao. Iako je Sebastijan ispitivan o isplatama Grantli Holu i sugerisao da su to bile isplate za njega i Oliviju da tamo borave, a ne za venčanje, iz dokaza je jasno da su isplate bile povezane sa venčanjem".

Sud je zaključio da nema dokaza da je Robert očekivao da će novac biti vraćen.

"U odsustvu bilo kakvih dokaza koji bi potkrepili tvrdnju da je novac koji je Robert dao za Sebastijanovo venčanje bio zajam i da je Robert očekivao da će biti vraćen, odbacujem njegov zahtev za vraćanje tih iznosa".

"Uveren sam da je to bio slučaj"

Sudija je dodao da je u vreme kada su isplate izvršene, odnos između dede i unuka bio veoma dobar i smatrao je sasvim mogućim da je Robert tek kasnije promenio mišljenje.

"Uveren sam da je u vreme kada je novac dat, odnos između Roberta i Sebastijana još uvek bio pozitivan i da je više nego verovatno da bi Robert bio spreman da pomogne u plaćanju venčanja".

Na kraju je odbacio celu tužbu, zaključivši da su i novac za kuću i sredstva za venčanje bili pokloni, a ne zajmovi, piše Dnevno.hr

"Tužba podnosioca zahteva stoga mora biti odbačena jer sam uveren da je novac bio poklon Sebastijanu za kupovinu porodične kuće za njega i njegovu porodicu. Takođe odbacujem tužbu za ostale isplate - to su takođe bili pokloni od Roberta Sebastijanu, prvenstveno za plaćanje njegovog venčanja".

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