Bokvica, neven i pasji trn već generacijama važe za biljke koje se koriste u tradicionalnoj nezi kože i ublažavanju različitih kožnih tegoba. Stručnjaci za lekovito bilje ističu da njihova primena može biti jednostavna, ali i veoma efikasna uz pravilnu upotrebu.



Novinar i narodni travar Momčilo Antonijević objašnjava da se ove biljke ne koriste samo u narodnoj medicini, već imaju i konkretna svojstva koja mogu pomoći u regeneraciji kože.

Bokvica kao prirodni "flaster"

Bokvica se u narodu često naziva "šumski flaster", upravo zbog svoje sposobnosti da ublaži manje povrede kože poput ogrebotina, posekotina i uboda insekata.



List bokvice se, prema savetu travara, prvo opere i izgnječi, a zatim direktno nanese na problematično mesto na koži. Za jači efekat često se kombinuje sa nevenovim uljem, koje sadrži alantoin - supstancu koja podstiče obnavljanje ćelija.

Neven za upalne procese i iritacije

Neven je jedna od najpoznatijih biljaka u prirodnoj kozmetici i fitoterapiji. Bogat je provitaminom A i poznat po izraženom protivupalnom dejstvu.



Najčešće se koristi kod ekcema, lišajeva i rozacee, kao i kod iritirane i osetljive kože kojoj je potrebna regeneracija.

Pasji trn i "vatreno ulje" za intenzivnu negu

Posebno mesto u prirodnoj kozmetici zauzima pasji trn, poznat i kao vučji trn. Od ove biljke dobija se takozvano "vatreno ulje", karakteristično po intenzivnoj narandžastoj boji i snažnim regenerativnim svojstvima.



Dragana Radonjić ističe da se pasji trn tradicionalno koristi u Sibiru i Kini, a njegovo ulje sadrži omega-7 masne kiseline koje pomažu u nezi kože, naročito kod opekotina i različitih oštećenja.

Čaj i unutrašnja nega organizma

Čaj od listova pasjeg trna preporučuje se kod stanja poput psorijaze, ekcema i vitiliga, jer se smatra da doprinosi detoksikaciji organizma i stimulaciji pigmentacije kože.



Stručnjaci takođe naglašavaju da pasji trn zahteva pažljivu sadnju i negu, jer je osetljiv na sušu, a za dobar rod potrebna je kombinacija muških i ženskih biljaka.

Biljke koje deluju "iznutra"

Za kompletnu negu kože preporučuju se i biljke bogate silicijumom, poput rastavića, kao i kopriva, maslačak i veronika. Ove biljke se najčešće koriste u obliku čajeva koji pomažu kod akni, ekcema i problema sa kvalitetom kože, kose i noktiju.



Prema mišljenju travara, najbolji efekat se postiže kada se koža tretira istovremeno spolja i iznutra - prirodnim preparatima koji podržavaju njenu regeneraciju i otpornost.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.