Iako se u glavama mnogih još uvek povezuje sa starim prozorima, danas doživljava pravu malu renesansu u spoljašnjoj dekoracijiAko imate raskošne muškatle, piće iz frižidera je najbolje prirodno đubrivo!

Da li se pitate kako neki od vaših komšija uspevaju da imaju najlepše i najraskošnije cveće na ulici ili na balkonu?

Tajna je veoma jednostavna, a leži u prirodnom i ekološkom načinu ishrane. Mnogi od ovih "magičnih" sastojaka verovatno se već nalaze u vašem domaćinstvu, ili bolje rečeno - u frižideru.

Ako želite da vaše muškatle ove sezone cvetaju kao nikada do sada, evo tri jednostavna saveta kako da obezbedite njihovo bujno cveće bez kapi hemije.

Mleko

Mleko nije odlično samo za ljudsko zdravlje, već i za vaše biljke. Ovo piće, koje je dostupno svima, snabdeva muškatle kalcijumom i drugim vrednim hranljivim materijama koje su neophodne za njihov rast.

Da biste postigli najbolji efekat, prvo pripremite smesu mešanjem jednog litra mleka sa tri do četiri litra vode. Razblaživanje je ključno kako biljke ne bi dobile previše koncentrovanih hranljivih materija odjednom. Koristite ovu mešavinu mleka i vode jednom mesečno za zalivanje, vodeći računa da ravnomerno navlažite zemlju kako bi koren mogao optimalno da apsorbuje sve hranljive materije, piše tportal.

Nakon toga, sve što treba da uradite je da pratite napredak i posmatrate svoje biljke. Ako listovi postanu zdravi, puni i jaki, na pravom ste putu, a ako primetite bilo kakve negativne promene, jednostavno smanjite količinu ili učestalost ovog dodatka.

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Suvi kvasac

Još jedan provereni tajni adut iz kuhinje je običan kvasac. On dramatično stimuliše formiranje novih pupoljaka i produžava vreme cvetanja geranijuma. Recept je jednostavan jer je potrebno samo da pomešate 10 grama suvog kvasca sa 10 litara vode i dodate prstohvat šećera.

Koristite ovaj rastvor jednom mesečno tokom prolećnih i letnjih meseci kako bi vaši geranijumi neumorno cvetali.

Kora banane

Kore ovog voljenog tropskog voća su pravo malo čudo za baštovanstvo. Puni su magnezijuma, kalijuma i fosfora, a sadrže vrlo malo azota, što ih čini savršenim dodatkom ishrani cveća.

Prvo osušite kore, zatim ih sameljite u prah koji zatim pomešajte sa vodom i malo gorke soli. Nakon što zalijete zemlju ovim, sve što treba da uradite je da gledate kako vaši geranijumi bukvalno sijaju. Ove prirodne metode ne samo da štite vaše geranijume i životnu sredinu, već su i izuzetno korisne za vaš kućni budžet. Isprobajte ih i pustite da vaši geranijumi zablistaju u punom sjaju.

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