Cene i kupovina

Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni

Cene trešanja na beogradskim pijacama poslednjih nedelja doživele su veliki pad. 

Autor:  Nina Stojanović
12.06.2026.14:35
0
Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni
Foto: Veronika Kovalenko/Shutterstock
Zaboravite skupa đubriva - muškatle dobijaju najjači cvet uz mleko i kvasac
Foto: Shutterstock
 Zaboravite skupa đubriva - muškatle dobijaju najjači cvet uz mleko i kvasac
Prethodna vest
Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine
Foto: Shutterstock
 Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine
Sledeća vest

Voće koje je na početku sezone dostizalo cenu veću od 2.000 dinara po kilogramu danas se na pojedinim tezgama može kupiti za svega 200 do 250 dinara.

Kako prenosi Kurir, na Bajlonijevoj pijaci zabeležen je značajan pad cena sezonskog voća, ali prodavci navode da interesovanje kupaca nije poraslo u meri u kojoj su očekivali uprkos znatno nižim cenama.

Dobar rod oborio cene

Glavni razlog pojeftinjenja je izuzetno dobar ovogodišnji rod trešanja, ali i slabija tražnja na tržištu.

Zbog velikih količina voća koje pristižu na pijace, prodavci su prinuđeni da snižavaju cene kako bi robu prodali na vreme i izbegli kvarenje.

Prema navodima prodavaca koje prenosi Kurir, upravo višak ponude trenutno najviše utiče na formiranje cena.

Jeftinije i višnje, kajsije i nektarine

Pored trešanja, na pijacama su pojeftinile i druge sezonske voćke.

Kako prenosi Kurir, višnje se trenutno prodaju za oko 300 dinara po kilogramu, dok se kajsije i nektarine mogu kupiti po cenama od 250 do 300 dinara.

Prodavci navode da je najveći deo ponude domaćeg porekla.

Kupci biraju slađe sorte

Na pojedinim tezgama određene sorte trešanja prodaju se sporije od drugih.

Prodavci za Kurir objašnjavaju da se neke vrste češće kupuju za preradu i pripremu slatka, džemova i zimnice, dok kupci za svakodnevnu potrošnju uglavnom traže slađe sorte.

Ni niže cene nisu povećale prodaju

Iako su cene znatno niže nego pre samo nekoliko nedelja, prodavci smatraju da kupovna moć građana i dalje snažno utiče na promet.

Kako navode za Kurir, za 1.000 dinara danas je moguće kupiti manju količinu različitog voća, ali ne i ozbiljniju kupovinu za prosečno domaćinstvo.

Na pijacama su trenutno stabilne i cene povrća, dok prodavci očekuju da će tokom leta ponuda domaćih proizvoda dodatno rasti, što bi moglo da utiče na nova pojeftinjenja pojedinih sezonskih namirnica.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
cene trešnje pijaca

Povezane vesti

Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine
Foto: Shutterstock

Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine

15:43 | 0
Prepoznajte kvalitetan mladi luk za nekoliko sekundi
Foto: Shutterstock

Prepoznajte kvalitetan mladi luk za nekoliko sekundi

10:45 | 0
Jedni proizvodi poskupljuju, drugi pojeftinjuju - trešnje i borovnice skuplje
Foto: Stefan foto video/Shutterstock

Jedni proizvodi poskupljuju, drugi pojeftinjuju - trešnje i borovnice skuplje

19:06 | 0
Prava oaza za odmor u Srbiji - noćenje od 10 evra, a interesovanje sve veće
Foto:Shutterstock

Prava oaza za odmor u Srbiji - noćenje od 10 evra, a interesovanje sve veće

13:30 | 0
Trešnje i kajsije preplavile pijace širom Srbije - voće sve jeftinije, ponuda nikad bogatija
Foto: Shutterstock

Trešnje i kajsije preplavile pijace širom Srbije - voće sve jeftinije, ponuda nikad bogatija

16:55 | 0

Tema dana

Uskoro novi paket mera za penzionere - usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 
Foto: Freepik

Uskoro novi paket mera za penzionere - usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 

13:14 Tema dana
Država ubrzala isplate poljoprivrednicima - za dva dana isplaćeno više od pet milijardi dinara
Foto: Shutterstock/Fotokostic

Država ubrzala isplate poljoprivrednicima - za dva dana isplaćeno više od pet milijardi dinara

10:45 Tema dana
Vredi probati - penzioneri otkrili sjajan način za plaćanje letovanja
Foto: Nenad Nedomacki / Shutterstock.com

Vredi probati - penzioneri otkrili sjajan način za plaćanje letovanja

10:37 Tema dana
Više od 478.000 poklonika - Časni pojas Bogorodice privukao masovan dolazak vernika
Foto: Alo.rs

Više od 478.000 poklonika - Časni pojas Bogorodice privukao masovan dolazak vernika

08:56 Tema dana
Potreban je samo peškir - najlakši trik hladi spavaću sobu za 5 minuta
Foto: Shutterstock

Potreban je samo peškir - najlakši trik hladi spavaću sobu za 5 minuta

10:47 Tema dana
Časni pojas Presvete Bogorodice biće do 5. juna - svetinja zbog koje hiljade ljudi ovih dana dolaze
Foto: Alo.rs

Časni pojas Presvete Bogorodice biće do 5. juna - svetinja zbog koje hiljade ljudi ovih dana dolaze

09:48 Tema dana
Vidi sve vesti

Ispovesti

Kada su njena deca posrnula, ona je preuzela sve na sebe - priča o baki heroju
Foto: Pixabay

Kada su njena deca posrnula, ona je preuzela sve na sebe - priča o baki heroju

15:30 Ispovesti
"Dolazila sam kod njega zbog rasola" - njihova ljubav traje punih 66 godina
Foto: carballo/shutterstock

"Dolazila sam kod njega zbog rasola" - njihova ljubav traje punih 66 godina

09:53 Ispovesti
Pitali su starca šta je naučio od života - odgovor rasplakao mnoge
Foto: Shutterstock

Pitali su starca šta je naučio od života - odgovor rasplakao mnoge

12:49 Ispovesti
Posle razvoda krenula je od nule, a sada joj svi zavide na domu koji je napravila (VIDEO)
Foto: Meteoritka/Shutterstock

Posle razvoda krenula je od nule, a sada joj svi zavide na domu koji je napravila (VIDEO)

12:29 Ispovesti
Najbogatija žena u Čačku nema milione - baka Milanka ima porodicu od skoro 100 članova
Foto: Shutterstock

Najbogatija žena u Čačku nema milione - baka Milanka ima porodicu od skoro 100 članova

13:50 Ispovesti
Poslednja odluka bake Nine promenila je sve - sinovi su ostali bez nasledstva
Foto: Shutterstock

Poslednja odluka bake Nine promenila je sve - sinovi su ostali bez nasledstva

18:53 Ispovesti
Vidi sve vesti

Moj hobi

Zaboravite skupa đubriva - muškatle dobijaju najjači cvet uz mleko i kvasac
Foto: Shutterstock

Zaboravite skupa đubriva - muškatle dobijaju najjači cvet uz mleko i kvasac

12:34 Moj hobi
Vrhunska transformacija - od stare komode napravili su moderni komad nameštaja
Ilustracija: Shutterstock

Vrhunska transformacija - od stare komode napravili su moderni komad nameštaja

09:17 Moj hobi
Najromatičniji cvet za vašu baštu - Devojačko srce je omiljeno među baštovanima  
Foto: Shutterstock

Najromatičniji cvet za vašu baštu - Devojačko srce je omiljeno među baštovanima  

14:46 Moj hobi
Baštovani otkrivaju - kako da sprečite puževe da unište povrće
Foto: Studio-N/Shutterstock

Baštovani otkrivaju - kako da sprečite puževe da unište povrće

17:20 Moj hobi
Lavanda nije samo ukras - čuva zdravlje, tera komarce i lako se gaji
Foto: Renko Aleks/Shutterstock

Lavanda nije samo ukras - čuva zdravlje, tera komarce i lako se gaji

16:16 Moj hobi
Najzahvalnija biljka za bašte i balkone - voli visoke temperture i dobro podnosi sušu 
Shutterstock

Najzahvalnija biljka za bašte i balkone - voli visoke temperture i dobro podnosi sušu 

16:26 Moj hobi
Vidi sve vesti

Moja penzija

Objavljeni novi detalji nove mere pomoći - da li stiže 13. penzija?
Foto: Shutterstock

Objavljeni novi detalji nove mere pomoći - da li stiže 13. penzija?

09:09 Moja penzija
Ovu grešku mnogi naprave pred odlazak u penziju - primanja im zauvek ostanu manja
Shutterstock/Barillo Images

Ovu grešku mnogi naprave pred odlazak u penziju - primanja im zauvek ostanu manja

14:00 Moja penzija
Mnogi ovo ne proveravaju na vreme - može uticati na penziju
Foto: Shutterstock

Mnogi ovo ne proveravaju na vreme - može uticati na penziju

12:00 Moja penzija
Oslonac i podrška za najstarije - predstavnici PIO fonda i Saveza penzionera Srbije posetili Mladenovac  

Oslonac i podrška za najstarije - predstavnici PIO fonda i Saveza penzionera Srbije posetili Mladenovac  

11:29 Moja penzija
Možete dobiti penziju i ako nikada niste bili zaposleni - morate ispuniti jedan uslov
Foto: Shutterstock

Možete dobiti penziju i ako nikada niste bili zaposleni - morate ispuniti jedan uslov

10:07 Moja penzija
Nova pravila za penzionere u Srbiji - detaljno objašnjenje svih mera i ko će osetiti najveće promene
Foto: Ljupco Smokovski / Shutterstock.com

Nova pravila za penzionere u Srbiji - detaljno objašnjenje svih mera i ko će osetiti najveće promene

08:47 Moja penzija
Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine
Foto: Shutterstock

Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine

15:43 Kuća i porodica
Ostatke sa dna tiganja svi smatraju smećem - od njih nastaje sos kao u restoranu
Foto: Shutterstock

Ostatke sa dna tiganja svi smatraju smećem - od njih nastaje sos kao u restoranu

11:32 Kuća i porodica
Prepoznajte kvalitetan mladi luk za nekoliko sekundi
Foto: Shutterstock

Prepoznajte kvalitetan mladi luk za nekoliko sekundi

10:45 Kuća i porodica
Nema kvasca, nema čekanja - domaći hleb je gotov brzo, a ostaje mekan danima
Foto: Prophoto42/Shutterstock

Nema kvasca, nema čekanja - domaći hleb je gotov brzo, a ostaje mekan danima

16:59 Kuća i porodica
Sve vreme pogrešno kuvamo smrznuti grašak - jednostavna kulinarska caka koja od jeftinog povrća pravi spektakl
Shutterstock

Sve vreme pogrešno kuvamo smrznuti grašak - jednostavna kulinarska caka koja od jeftinog povrća pravi spektakl

11:49 Kuća i porodica
Ne bacajte pare na skupu hemiju - žute fleke na beloj odeći otklanja sredstvo koje možete da napravite sami 
Foto: Shutterstock

Ne bacajte pare na skupu hemiju - žute fleke na beloj odeći otklanja sredstvo koje možete da napravite sami 

13:05 Kuća i porodica
Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni
Foto: Veronika Kovalenko/Shutterstock

Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni

14:35 Cene i kupovina
Jedni proizvodi poskupljuju, drugi pojeftinjuju - trešnje i borovnice skuplje
Foto: Stefan foto video/Shutterstock

Jedni proizvodi poskupljuju, drugi pojeftinjuju - trešnje i borovnice skuplje

19:06 Cene i kupovina
Muderna turistička gastronomska kreacija - italijanski kuvar osmislio fast-fud koji je osvojio svet 
Foto:food.malta/instagram/printscreen

Muderna turistička gastronomska kreacija - italijanski kuvar osmislio fast-fud koji je osvojio svet 

14:18 Cene i kupovina
Prava oaza za odmor u Srbiji - noćenje od 10 evra, a interesovanje sve veće
Foto:Shutterstock

Prava oaza za odmor u Srbiji - noćenje od 10 evra, a interesovanje sve veće

13:30 Cene i kupovina
Skriveni raj istočne Srbije - u ovoj banji penzioneri odmaraju po ceni Infostana u Beogradu 
Foto: Shutterstock

Skriveni raj istočne Srbije - u ovoj banji penzioneri odmaraju po ceni Infostana u Beogradu 

10:54 Cene i kupovina
Trešnje i kajsije preplavile pijace širom Srbije - voće sve jeftinije, ponuda nikad bogatija
Foto: Shutterstock

Trešnje i kajsije preplavile pijace širom Srbije - voće sve jeftinije, ponuda nikad bogatija

16:55 Cene i kupovina
Vidi sve vesti

Zdravlje

Seme koje košta malo više od 200 dinara čuva srce, jača imunitet i poboljšava varenje
Foto: Todja/Shutterstock

Seme koje košta malo više od 200 dinara čuva srce, jača imunitet i poboljšava varenje

18:20 Zdravlje
Soda bikarbona nije rešenje - hrana koja smiruje stomak bez lekova
Foto: Pixel-Shot/Shutterstock

Soda bikarbona nije rešenje - hrana koja smiruje stomak bez lekova

17:53 Zdravlje
Navika koja usporava starenje mozga
Foto: Shutterstock

Navika koja usporava starenje mozga

09:53 Zdravlje
Koži je potrebna unutrašnja nega - uz nekoliko namirnica rezultati brzo postaju vidljivi 
Shutterstock

Koži je potrebna unutrašnja nega - uz nekoliko namirnica rezultati brzo postaju vidljivi 

15:17 Zdravlje
Jedno voće rešava problem rada creva - preporučljivo je da se jede pred spavanje 
shutterstock

Jedno voće rešava problem rada creva - preporučljivo je da se jede pred spavanje 

14:39 Zdravlje
Najzdraviji citrus mnogi zaobilaze - jača imunitet i pun je vitamina
FOTO: Pexels

Najzdraviji citrus mnogi zaobilaze - jača imunitet i pun je vitamina

10:15 Zdravlje
Vidi sve vesti
Komentari (0)

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

1H

Starinski recept koji osvaja na prvi zalogaj - slatko od belih trešanja traje cele godine

2H

Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni

4H

Zaboravite skupa đubriva - muškatle dobijaju najjači cvet uz mleko i kvasac

5H

Ostatke sa dna tiganja svi smatraju smećem - od njih nastaje sos kao u restoranu

6H

Prepoznajte kvalitetan mladi luk za nekoliko sekundi

22H

Seme koje košta malo više od 200 dinara čuva srce, jača imunitet i poboljšava varenje

24H

Nema kvasca, nema čekanja - domaći hleb je gotov brzo, a ostaje mekan danima

1D

Najromatičniji cvet za vašu baštu - Devojačko srce je omiljeno među baštovanima  

22H

Jedni proizvodi poskupljuju, drugi pojeftinjuju - trešnje i borovnice skuplje

1D

Uskoro novi paket mera za penzionere - usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Ostale vesti

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi