Drastičan pad cena trešanja - kupci zadovoljni

Voće koje je na početku sezone dostizalo cenu veću od 2.000 dinara po kilogramu danas se na pojedinim tezgama može kupiti za svega 200 do 250 dinara.

Kako prenosi Kurir, na Bajlonijevoj pijaci zabeležen je značajan pad cena sezonskog voća, ali prodavci navode da interesovanje kupaca nije poraslo u meri u kojoj su očekivali uprkos znatno nižim cenama.

Dobar rod oborio cene

Glavni razlog pojeftinjenja je izuzetno dobar ovogodišnji rod trešanja, ali i slabija tražnja na tržištu.

Zbog velikih količina voća koje pristižu na pijace, prodavci su prinuđeni da snižavaju cene kako bi robu prodali na vreme i izbegli kvarenje.

Prema navodima prodavaca koje prenosi Kurir, upravo višak ponude trenutno najviše utiče na formiranje cena.

Jeftinije i višnje, kajsije i nektarine

Pored trešanja, na pijacama su pojeftinile i druge sezonske voćke.

Kako prenosi Kurir, višnje se trenutno prodaju za oko 300 dinara po kilogramu, dok se kajsije i nektarine mogu kupiti po cenama od 250 do 300 dinara.

Prodavci navode da je najveći deo ponude domaćeg porekla.

Kupci biraju slađe sorte

Na pojedinim tezgama određene sorte trešanja prodaju se sporije od drugih.

Prodavci za Kurir objašnjavaju da se neke vrste češće kupuju za preradu i pripremu slatka, džemova i zimnice, dok kupci za svakodnevnu potrošnju uglavnom traže slađe sorte.

Ni niže cene nisu povećale prodaju

Iako su cene znatno niže nego pre samo nekoliko nedelja, prodavci smatraju da kupovna moć građana i dalje snažno utiče na promet.

Kako navode za Kurir, za 1.000 dinara danas je moguće kupiti manju količinu različitog voća, ali ne i ozbiljniju kupovinu za prosečno domaćinstvo.

Na pijacama su trenutno stabilne i cene povrća, dok prodavci očekuju da će tokom leta ponuda domaćih proizvoda dodatno rasti, što bi moglo da utiče na nova pojeftinjenja pojedinih sezonskih namirnica.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: