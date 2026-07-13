Evo koliko trenutno košta boravak u najpoznatijim banjama širom Srbije i gde su uslovi najpovoljniji.

Srpske banje godinama su među najtraženijim destinacijama za odmor i rehabilitaciju. Pored termalnih izvora i medicinskih tretmana, posetiocima su na raspolaganju uređeni parkovi, bazeni, šetališta i brojni sadržaji za rekreaciju, zbog čega ih poslednjih godina sve češće biraju i mlađi gosti.

Jedna od najvećih pogodnosti za penzionere jeste mogućnost plaćanja na rate, što mnogima omogućava da bez većeg opterećenja kućnog budžeta organizuju boravak u banji.

Kako organizovati boravak u banji?

Pojedine turističke agencije nude jednodnevne i višednevne aranžmane u banjama širom Srbije, ali smeštaj može da se rezerviše i direktno u izabranom lečilištu.

Prilikom prijave najčešće je potrebno priložiti ličnu kartu i poslednji ček od penzije, dok pojedine ustanove odobravaju dodatne pogodnosti korisnicima Penzionerske kartice.

Gde je boravak najjeftiniji?

Najpovoljnije cene trenutno nudi Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novom Pazaru, gde bolesnički dan košta 4.300 dinara u Starom bloku, odnosno 4.600 dinara u Novom bloku za pokretne pacijente, dok za nepokretne iznosi 5.000 dinara.

Veoma pristupačna je i Specijalna bolnica Gamzigrad u Gamzigradskoj Banji, gde boravak košta 4.600 dinara, a korisnici Penzionerske kartice ostvaruju popust od 10 odsto na pojedine usluge.

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U Ivanjici cene počinju od 4.950 dinara za gotovinsko plaćanje, dok odloženo plaćanje iznosi 5.450 ili 6.050 dinara, uz mogućnost otplate na šest mesečnih rata.

Banje u kojima je boravak do 6.000 dinara

U ovom cenovnom rangu nalazi se Specijalna bolnica Bujanovac, gde dvokrevetna soba košta 5.500 dinara, a trokrevetna 5.200 dinara, uz popust od 10 odsto za penzionere.

Millennium Medical Centar u Vranjskoj Banji nudi smeštaj od 5.400 dinara, takođe uz popust od 10 odsto za korisnike Penzionerske kartice.

U Specijalnoj bolnici Sokobanja cene počinju od 5.000 dinara, dok Specijalna bolnica Banjica u Sokobanji naplaćuje između 5.100 i 5.800 dinara, u zavisnosti od perioda godine.

Posebna pogodnost u Banjici jeste mogućnost plaćanja administrativnom zabranom Fonda PIO na čak osam mesečnih rata.

U Vrnjačkoj Banji, boravak u Starom Merkuru košta 5.450 dinara, dok smeštaj u Novom Merkuru tokom sezone iznosi 8.790 dinara, uz minimum sedam dana boravka.

Banje od 6.000 do 7.000 dinara

Specijalna bolnica "Junaković" u Apatinu naplaćuje smeštaj od 6.350 dinara, dok boravak u novijim objektima Bloka B košta do 7.700 dinara. Gostima je omogućen i popust od 20 odsto na pregled kardiologa.

U Rusandi u Melencima cene se kreću od 6.300 do 7.800 dinara za pokretne pacijente, dok za polupokretne i nepokretne iznose između 7.000 i 8.000 dinara.

U Specijalnoj bolnici Termal u Vrdniku cene boravka kreću se od 6.520 do 8.020 dinara.

Specijalna bolnica Agens u Mataruškoj Banji naplaćuje 6.800 dinara za pokretne pacijente i 7.800 dinara za polupokretne i nepokretne, uz 10 odsto popusta za gotovinsko plaćanje Penzionerskom karticom.

U Atomskoj banji Gornja Trepča standard paket počinje od 6.890 dinara, a penzionerima je omogućena otplata na čak 12 mesečnih rata administrativnom zabranom.

Najskuplje banje i ekskluzivniji smeštaj

U Institutu Niška Banja boravak tokom sezone košta 7.000 dinara, dok je van sezone cena 6.300 dinara.

Specijalna bolnica Kanjiža nudi smeštaj od 7.200 dinara, uz popuste do 15 odsto za duže boravke.

U Specijalnoj bolnici Gejzer u Sijarinskoj Banji cena boravka iznosi 7.350 dinara, uz popust od 10 odsto za gotovinsko plaćanje.

Institut Selters u Mladenovcu naplaćuje smeštaj od 7.600 dinara, uz mogućnost plaćanja na četiri rate čekovima ili šest rata administrativnom zabranom.

Među najtraženijim destinacijama i dalje su Prolom Banja, gde letnji paket počinje od 7.990 dinara, kao i Lukovska Banja, gde se cene kreću od 7.990 do 10.690 dinara, uz pet odsto popusta van sezone.

Najskuplji smeštaj među navedenim lečilištima nudi Specijalna bolnica Banja Koviljača, gde se cene kreću od 8.800 do 14.000 dinara, u zavisnosti od kategorije smeštaja.

Plaćanje na rate velika olakšica za penzionere

Pored popusta koje nude pojedine ustanove, velika većina banjskih lečilišta omogućava plaćanje na rate putem administrativne zabrane ili čekova građana.

U pojedinim banjama moguće je plaćanje na šest mesečnih rata, dok neke ustanove, poput Atomske banje Gornja Trepča, omogućavaju otplatu čak na 12 mesečnih rata, što značajno olakšava organizaciju odmora penzionerima, piše Kurir Biznis.

Zbog toga se boravak u banji i ove godine pokazuje kao jedna od najpristupačnijih opcija za oporavak, rehabilitaciju i odmor, uz veliki izbor destinacija i cenovnih rangova prilagođenih različitim budžetima.

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