U vreme kada se sve više ljudi vraća kućnoj kuhinji, tražeći autentične ukuse i kvalitetne sastojke, recepti za jednostavna, ukusna peciva postaju pravo blago.
Među njima se ističu i pogačice koje se mogu pripremati u slatkim ili slanim verzijama. Nakon godina isprobavanja različitih metoda, iskusna pekarka, koja ih je ispekla na stotine, podelila je svoj provereni recept koji garantuje savršeno dizanje testa zahvaljujući jednom ključnom, ali veoma jednostavnom dodatku, piše Mirror.
U vrelim, letnjim danima, najlepše je da se osvežite sa domaćim, hladnim sokovima. OVDE vam ostavljamo recept za domaći sok od kajsija.
Recept za savršene pogačice
Tajna je skrivena u jednom sastojku koji ih čini mnogo ukusnijim. Idealni su za brzi doručak ili desert.
Sastojci:
- 350 g običnog brašna;
- ½ kašičice praška za pecivo;
- prstohvat soli;
- 90 g hladnog, neslanog putera, isečenog na kockice;
- 3 kašike kristalnog šećera;
- 175 ml mleka;
- 1 kašičica sveže ceđenog limunovog soka;
- 1 umućeno jaje (za premazivanje) i,
- šaka suvog grožđa (po želji).
Za serviranje:
- punomasna pavlaka i,
- džem od maline ili jagode.
Postupak:
Zagrejte rernu na 220 stepeni Celzijusa. Obložite pleh papirom za pečenje. U velikoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli.
Dodajte hladni puter i prstima ga utrljajte u brašno dok ne dobijete smesu koja podseća na prezle. Kada se puter sjedini, dodajte šećer i promešajte.
U posebnoj posudi lagano zagrejte mleko, a zatim dodajte kašičicu limunovog soka. Sipajte smesu mleka i limuna u suve sastojke i brzo sve sjedinite u meko testo.
Pobrašnite radnu površinu, prebacite testo na nju i lagano ga umesite tek toliko da postane glatko. Ako koristite suvo grožđe, sada je vreme da ga nežno utisnete u testo.
Razvaljajte testo na debljinu od oko dva do tri centimetra i isecite kolačiće okruglim kalupom prečnika pet centimetara. Stavite ih na pripremljeni pleh, premažite umućenim jajetom i pecite samo deset minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Poslužite ih u roku od deset minuta od pečenja, isecite ih, premažite ih prvo džemom, a zatim dodajte kašiku guste pavlake.
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