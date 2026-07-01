Tjestenina je jedno od najpopularnijih jela upravo zato što je ukusna, svestrana i jednostavna za pripremu. Ipak, čak i kod tako naizgled jednostavnog recepta postoje detalji koji mogu napraviti razliku, a jedan od njih je pravilno soljenje vode.



Mnogi se pitaju kada je najbolje dodati sol u lonac i kolika je idealna količina. Odgovore na ta pitanja dao je Lorenzo Boni, glavni kuhar u Barilli.

Kada treba posoliti vodu

Prema Boniju, idealan trenutak za dodavanje soli je kada voda zavrije, neposredno prije nego što se u nju ubaci tjestenina.



Ako se sol doda prerano, proces vrenja bit će sporiji. Osim toga, ako slana voda predugo vrije prije dodavanja tjestenine, koncentracija natrija postaje veća, što može rezultirati pretjerano slanim jelom, piše Ona.

Koliko soli treba dodati

Boni preporučuje omjer od četiri litre vode i četiri kašičice soli za jedno pakovanje tjestenine. Savjetuje i da se tjestenina uvijek kuha u većoj količini vode, na jakoj vatri i uz snažno vrenje, kako bi rezultat bio što bolji.

Vrsta tjestenine

Oblik i veličina tjestenine ne mijenjaju količinu soli koju treba dodati u vodu. Ono što ipak treba uzeti u obzir jest umak.



Ako se pripremaju prirodno slaniji umaci, poput cacio e pepe ili špageta sa školjkama, preporučuje se koristiti nešto manje soli u vodi za kuhanje.

Zašto je sol toliko važna

Prema riječima kuhara Bonija, sol je ključna za postizanje savršene al dente teksture.



Bez pravilno posoljene vode teško je postići idealan zalogaj i željenu teksturu tjestenine. Osim toga, sol pomaže spriječiti lijepljenje tjestenine tokom kuhanja te dodatno naglašava njen prirodan okus.



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