Ako imate prezrele banane koje ne želite da bacite, isprobajte ovaj ukusni čokoladni desert.

Isto tako, ako žudite za nečim slatkim, ali ne želite da jedete prerađenu hranu - isprobajte ovaj ukusni čokoladni desert.

Ovi brauniji se prave od samo tri sastojka - banane, kakaoa i putera od kikirikija ili badema - ne sadrže brašno niti rafinisani šećer, a zahvaljujući zrelim bananama ostaju sočni i puni ukusa.

Idealni su kao brzi desert ili zdrav desert uz popodnevnu kafu, a mogu zameniti i doručak, a najbolje je što priprema traje samo nekoliko minuta.

Iskoristite breskve i napravite osvežavajući letnji kolač - izvolite recept.

Zdrava torta sa samo tri sastojka

Sastojci:

- Dve velike, zrele banane,

- dve kašike kakao praha (oko 15 g),

- dve kašike kremastog putera od kikirikija ili badema.

Zdrava torta sa samo tri sastojka

Priprema: Zagrejte rernu na 180 stepeni. Obložite mali kvadratni kalup papirom za pečenje. Isecite banane na komade i stavite ih u blender ili seckalicu zajedno sa kakaom i puterom od kikirikija ili badema. Blendirajte dok ne dobijete potpuno glatku i ujednačenu smesu, piše Pun kufer.

Sipajte smesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite 20 do 25 minuta, ili dok ivice ne postanu čvrste. Ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja kako bi zadržao svoj lepi oblik.

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