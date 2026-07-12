Sveže breskve su savršena osnova za pripremu letnjih deserta - možete ih jesti sirove u voćnim salatama, ali ih možete koristiti i za pravljenje raznih pita, kolača i tartova. Danas vam predlažemo da isprobate jednostavne, ali izuzetno sočne kockice breskve.
Pripremaju se veoma brzo - za deset minuta, a zatim se stavljaju u rernu i peku oko 50 minuta. Ne treba vam mnogo sastojaka za njihovu pripremu - većinu njih već imate u frižideru i ostavi.
Njihov ukus je, naravno, fantastičan. Najbolji je kada se služi sa kuglom sladoleda od vanile.
Ostavljamo vam OVDE recept za domaći sok od kajsija. Probajte, osvežavajući je.
Kockice breskve - Sastojci:
Za podlogu:
- 220 g običnog brašna;
- 180 g hladnog putera;
- 150 g belog šećera;
- 1 kašičica ekstrakta vanile i,
- prstohvat soli
Za fil:
- 100 g belog šećera;
- 65 ml pavlake;
- 3 sveže breskve;
- 1 jaje,
- 1 kašika običnog brašna i,
- ½ kašičice mlevenog cimeta.
Kockice breskve - Priprema:
Napravite podlogu za tortu: u velikoj posudi pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte hladni puter, isečen na male kockice, u posudu - utrljajte puter u suve sastojke da biste dobili mrvičastu smesu. Odvojite trećinu smese sa strane.
Ostatak smese ravnomerno pritisnite u kalup za tortu koji ste prethodno obložili papirom za pečenje.
Napravite fil: umutite jaje, pavlaku, šećer, brašno i cimet dok ne postane glatko. Prelijte fil preko pripremljene podloge. Na fil stavite tanke kriške oljuštenih breskvi.
Preko breskvi dodajte ostatak mrvičastog testa - pospite ga po celoj površini torte. Ovako pripremljen kolač stavite u zagrejanu rernu na 190 stepeni Celzijusa i pecite oko 50 minuta, ili dok se potpuno ne ispeče, piše Putni kofer.
Ohladite kolač pre serviranja. Isecite ga na kockice i poslužite sa sladoledom od vanile po želji.
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