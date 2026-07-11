Sakupio je više od 4.000 kartona za mleko i njima zamenio deo zidova svoje kuće, privlačeći pažnju javnosti i otvarajući debatu o mogućnostima ponovne upotrebe otpada u građevinarstvu, ali i o bezbednosti, izdržljivosti i ograničenjima takvih rešenja.

Kako je izvestio R7 u izveštaju o emisiji SP no Ar, ideja je nastala zbog nedostatka novca za kupovinu građevinskog materijala. Priča je prvi put objavljena 13. septembra 2010. godine, a poslednjih godina je ponovo deljena kao primer projekta zasnovanog na ponovnoj upotrebi otpada.

Dodatnu pažnju privukla je procena građevinskog inženjera koji je pregledao zgradu. Prema izveštaju, zaključio je da kuća može da traje i do 100 godina, pod uslovom da se pravilno održava i štiti od prodora vlage, habanja i nedostataka u završnoj obradi.

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Individualni projekat

Međutim, ova priča ne sugeriše da je Tetra Pakova ambalaža univerzalna zamena za klasične građevinske materijale. Reč je o individualnom projektu koji je sproveo čovek sa dugogodišnjim iskustvom u građevinarstvu, a istovremeno postavlja pitanje u kojoj meri reciklirani materijali mogu zameniti tradicionalne, a da se pritom ne ugrozi bezbednost i funkcionalnost zgrade.

Kuća se sastoji od dve sobe, a za glavne zidove nisu korišćene klasične cigle. Penzionisani zidar je sakupljao Tetra Pakovu ambalažu, slagao je u blokove i formirao zidove koristeći malter i tehnike zaptivanja. Količina korišćenog materijala je posebno zanimljiva. Više od 4.000 pakovanja nije završilo u smeću, već je dobilo novu namenu kao deo građevinske konstrukcije, stvarajući lagane zidove po znatno nižoj ceni.

Čvrstoća i otpornost

Tetrapak ambalaža nije napravljena samo od kartona. Prema rečima proizvođača Tetra Pak, sastoji se od slojeva kartona, polietilena i aluminijuma koji štite sadržaj od vlage, svetlosti, kiseonika i zagađenja. Upravo ta kombinacija materijala osigurava njenu čvrstoću i otpornost na vlagu dok je neoštećena.

Međutim, samo pakovanje nije dovoljno za bezbednu gradnju. Ne može zameniti dizajn, temelje, strukturno ojačanje, zaštitu od vode ili kvalitetnu završnu obradu. Uspešna primena zavisi od načina pripreme materijala, zaptivanja, malterisanja i konstrukcije koja preuzima opterećenje objekta.

Tetrapak ima nekoliko prednosti za takve eksperimente. Lagan je, lako se sastavlja, ima pravilan oblik i lako se montira. Kada se napuni, zaptiva ili lepi malterom, može delovati kao improvizovani blok za popunjavanje zidova. Ključna je, međutim, razlika između pregrade i nosećeg zida. Jedan služi samo za odvajanje prostora, dok drugi nosi deo opterećenja zgrade. Upravo ta razlika značajno utiče na način gradnje.

Bezbednosni kriterijumi

Brazilski standard ABNT NBR 15575, koji propisuje standarde za stambene zgrade, zahteva da građevinski sistemi ispunjavaju kriterijume bezbednosti, termičke i akustične zaštite, trajnosti i održavanja. Drugim rečima, nije dovoljno da zid stoji odmah nakon izgradnje; mora da izdrži dugotrajnu upotrebu, vremenske uslove i protok vremena.

Zato stručnjaci upozoravaju da ovakvim primerima treba pristupiti sa oprezom. Ideja je kreativna i doprinosi smanjenju otpada, ali svaka slična gradnja zahteva stručnu procenu, posebno kada je reč o krovu, električnim instalacijama, vlazi u zemlji, mogućnosti pukotina.

Procena da bi kuća mogla da traje i do jednog veka mnogima može delovati iznenađujuće, s obzirom na to da je reč o materijalu koji se najčešće povezuje sa otpadom. Međutim, objašnjenje se čini da se ne odnosi samo na samu ambalažu, već na celu građevinsku konstrukciju.

Tetrapak je ugrađen u zid koji je zaštićen malterom, krovom i završnim slojevima. Kada nije izložen vodi, jakoj sunčevoj svetlosti i mehaničkim oštećenjima, materijal sporije propada. Kartonski sloj je zaštićen plastikom i aluminijumom, dok malter jača celu konstrukciju, piše Dnevno.hr

Međutim, dug vek trajanja nije sam po sebi garancija. Smernice Saveta arhitekata i urbanista, koje se pozivaju na standard ABNT NBR 15575, prave razliku između projektovanog veka trajanja, održavanja i garancije. Zgrada može trajati decenijama ako je dobro izgrađena, ali zahteva redovne inspekcije, popravke i zaštitu od prodora vlage.

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