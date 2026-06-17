Kada osoba premine, jedna od prvih finansijskih posledica jeste blokada njenog bankovnog računa. Iako novac i dalje ostaje na računu, njime više ne može da raspolaže niko dok se ne sprovede zakonski postupak nasledstva.

Ovo je tema o kojoj se retko govori unapred, ali u praksi često izaziva dileme kod porodica u trenutku kada se suoče sa gubitkom bliske osobe.

Banka blokira račun odmah po prijavi smrti

Čim banka dobije zvaničnu informaciju o smrti vlasnika računa, računi se privremeno blokiraju.

To znači da:

ne mogu da se podižu sredstva

ne mogu da se vrše plaćanja

trajni nalozi i kartice prestaju da funkcionišu

Cilj ove mere je zaštita imovine do završetka ostavinskog postupka.

Ko ima pravo na novac sa računa

Novac sa bankovnog računa ulazi u ostavinsku masu i deli se prema zakonu ili testamentu.

Pravo na nasledstvo mogu imati:

bračni ili vanbračni partner

deca

roditelji

drugi zakonski naslednici

lica navedena u testamentu

Banka sama ne odlučuje kome pripada novac – to određuje ostavinski sud ili notar u ostavinskom postupku.

Kako se dolazi do novca

Da bi se sredstva sa računa isplatila naslednicima, potrebno je završiti ostavinski postupak.

Nakon što se donese rešenje o nasleđivanju, naslednici mogu:

podići svoj deo novca

prebaciti sredstva na sopstveni račun

zatvoriti račun preminulog vlasnika

Banka tada postupa isključivo po rešenju nadležnog organa.

Šta ako postoji zajednički račun

Ako je račun bio zajednički (npr. supružnici), situacija može biti jednostavnija.

U mnogim slučajevima:

drugi vlasnik i dalje ima pristup svom delu sredstava

ali se deo koji pripada preminulom i dalje tretira kao ostavina

Ipak, pravila zavise od vrste ugovora sa bankom.

Troškovi koji se prvo skidaju sa računa

U nekim slučajevima, sa računa se pre nasledstva mogu naplatiti određene obaveze, kao što su:

troškovi sahrane (uz dokumentaciju)

dospele bankarske naknade

eventualni dugovi koje je imala preminula osoba

Sve ostalo ulazi u naslednu masu.

Koliko traje postupak

Trajanje ostavinskog postupka zavisi od složenosti slučaja, broja naslednika i postojanja spora.

U praksi može trajati:

nekoliko nedelja kod jednostavnih slučajeva

nekoliko meseci ili duže ako postoje sporovi ili komplikacije

Zašto je važno znati ova pravila unapred

Mnogi građani tek nakon smrti člana porodice saznaju kako funkcioniše nasleđivanje novca sa bankovnih računa.

Razumevanje ovog procesa unapred može pomoći porodicama da:

izbegnu nesporazume

brže završe administrativne procedure

znaju koja dokumenta su potrebna

U suštini, novac na računu ne nestaje, ali do njega se može doći isključivo kroz zakonom propisan postupak nasleđivanja.

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