Kada osoba premine, jedna od prvih finansijskih posledica jeste blokada njenog bankovnog računa. Iako novac i dalje ostaje na računu, njime više ne može da raspolaže niko dok se ne sprovede zakonski postupak nasledstva.
Ovo je tema o kojoj se retko govori unapred, ali u praksi često izaziva dileme kod porodica u trenutku kada se suoče sa gubitkom bliske osobe.
Banka blokira račun odmah po prijavi smrti
Čim banka dobije zvaničnu informaciju o smrti vlasnika računa, računi se privremeno blokiraju.
To znači da:
-
ne mogu da se podižu sredstva
-
ne mogu da se vrše plaćanja
-
trajni nalozi i kartice prestaju da funkcionišu
Cilj ove mere je zaštita imovine do završetka ostavinskog postupka.
Ko ima pravo na novac sa računa
Novac sa bankovnog računa ulazi u ostavinsku masu i deli se prema zakonu ili testamentu.
Pravo na nasledstvo mogu imati:
-
bračni ili vanbračni partner
-
deca
-
roditelji
-
drugi zakonski naslednici
-
lica navedena u testamentu
Banka sama ne odlučuje kome pripada novac – to određuje ostavinski sud ili notar u ostavinskom postupku.
Kako se dolazi do novca
Da bi se sredstva sa računa isplatila naslednicima, potrebno je završiti ostavinski postupak.
Nakon što se donese rešenje o nasleđivanju, naslednici mogu:
-
podići svoj deo novca
-
prebaciti sredstva na sopstveni račun
-
zatvoriti račun preminulog vlasnika
Banka tada postupa isključivo po rešenju nadležnog organa.
Šta ako postoji zajednički račun
Ako je račun bio zajednički (npr. supružnici), situacija može biti jednostavnija.
U mnogim slučajevima:
-
drugi vlasnik i dalje ima pristup svom delu sredstava
-
ali se deo koji pripada preminulom i dalje tretira kao ostavina
Ipak, pravila zavise od vrste ugovora sa bankom.
Troškovi koji se prvo skidaju sa računa
U nekim slučajevima, sa računa se pre nasledstva mogu naplatiti određene obaveze, kao što su:
-
troškovi sahrane (uz dokumentaciju)
-
dospele bankarske naknade
-
eventualni dugovi koje je imala preminula osoba
Sve ostalo ulazi u naslednu masu.
Koliko traje postupak
Trajanje ostavinskog postupka zavisi od složenosti slučaja, broja naslednika i postojanja spora.
U praksi može trajati:
-
nekoliko nedelja kod jednostavnih slučajeva
-
nekoliko meseci ili duže ako postoje sporovi ili komplikacije
Zašto je važno znati ova pravila unapred
Mnogi građani tek nakon smrti člana porodice saznaju kako funkcioniše nasleđivanje novca sa bankovnih računa.
Razumevanje ovog procesa unapred može pomoći porodicama da:
-
izbegnu nesporazume
-
brže završe administrativne procedure
-
znaju koja dokumenta su potrebna
U suštini, novac na računu ne nestaje, ali do njega se može doći isključivo kroz zakonom propisan postupak nasleđivanja.
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