Međutim, upravo taj sloj voska čini voštani papir izuzetno korisnim za brojne svakodnevne poslove u domaćinstvu. Može da posluži kao zaštitni premaz, prirodno mazivo ili praktična pomoć u održavanju različitih predmeta.Evo na koje sve načine možete da ga iskoristite.

1. Očistite i podmažite otvarač za konzerve

Zarolajte komad voštanog papira u usku traku i nekoliko puta ga provucite kroz ručni otvarač za konzerve kao da otvarate limenku. Tako ćete ukloniti nečistoće, dok će vosak olakšati rad pokretnih delova.

2. Umotajte sendvič bez plastične folije

Voštani papir odličan je za pakovanje sendviča jer štiti hranu od isušivanja, ali istovremeno omogućava da "diše", pa hleb ostaje svež i prijatne teksture.

3. Zaštitite drveni kuhinjski pribor

Povremeno protrljajte voštanom stranom papira drvene varjače, kašike ili daske za sečenje. Tanak sloj voska pomoći će da drvo manje upija vlagu i sporije menja boju.

4. Sprečite mrlje od vode na slavinama

Nakon čišćenja kuhinjskih ili kupatilskih slavina, pređite preko njih voštanim papirom. Vosak ostavlja zaštitni sloj koji može da uspori stvaranje fleka od tvrde vode.

5. Olakšajte peglanje

Ako pegla ne klizi glatko kao ranije, pažljivo pređite njome preko voštanog papira na niskoj temperaturi. Tanak sloj voska može pomoći da površina lakše klizi po tkanini.

6. Lakše vratite čep u flašu vina

Omotajte čep komadom voštanog papira pre nego što ga vratite u flašu. Vosak olakšava umetanje i smanjuje mogućnost da se sitni delovi plute odvoje.

7. Sačuvajte jesenje lišće

Ako želite da sačuvate lišće kao uspomenu ili dekoraciju, stavite ga između dva lista voštanog papira i lagano pređite peglom. Vosak će pomoći da list duže zadrži oblik i boju.

8. Napravite zanimljive umetničke otiske

Voštani papir može da posluži za kreativne projekte. Njegov vosak sprečava upijanje boje na određenim mestima, pa možete dobiti neobične šare i teksture.

9. Napravite improvizovani levak

Kada vam hitno zatreba levak, savijte voštani papir u oblik kupe. Zahvaljujući voštanom sloju, pogodan je čak i za sipanje tečnosti.

10. Podmažite zaglavljeni rajsferšlus

Protrljajte voštani papir duž obe strane rajsferšlusa. Tanak sloj voska može pomoći da zatvarač ponovo klizi bez zapinjanja.

11. Zaštitite različite površine

Voštani papir možete koristiti i za nanošenje tankog zaštitnog sloja na metalne, drvene ili druge glatke površine kojima želite da smanjite trenje ili ih zaštitite od vlage, piše Superžena.

Najvažnije pravilo

Iako je veoma praktičan u domaćinstvu, voštani papir nije zamena za papir za pečenje. Nikada ga ne stavljajte u rernu niti ga izlažite visokim temperaturama, jer se vosak može otopiti ili zapaliti. Upravo zato najbolje rezultate daje u svakodnevnim poslovima van pečenja, gde njegova zaštitna svojstva dolaze do punog izražaja.



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