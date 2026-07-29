Ovo je kolač čiji ukus nikada ne izlazi iz mode. Dovoljno je da zamirišu pečene jabuke i vanila pa da se mnogi sete nedeljnih ručkova, porodičnih okupljanja i starih svezaka sa receptima koje su naše bake i mame čuvale godinama, piše Ona.
Desert Jugoslovenka je starinski kolač koji je nekada bio gotovo obavezan na porodičnim trpezama širom bivše Jugoslavije. Domaćice su ga volele jer nije zahtevao skupe sastojke, a rezultat je uvek bio isti: mekana kora, bogat fil od jabuka i pudinga od vanile, uz lagani sloj šlaga koji celu poslasticu čini osvežavajućom.
Ako volite domaće kolače sa jabukama, ovaj recept vredi sačuvati.
Sastojci
Za koru:
- 4 jaja
- 200 g šećera
- 100 ml ulja
- 130 ml vode
- 200 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
Za fil:
- 1 kg jabuka
- 200 g šećera
- 900 ml vode
- 2 kesice pudinga sa ukusom vanile
- 100 ml hladne vode za razmućivanje pudinga
Za dekoraciju:
- šlag
- rendana čokolada
Priprema
Pripremite vazdušastu koru
Rernu zagrejte na 170 stepeni, a pleh dimenzija približno 38 x 25 centimetara obložite papirom za pečenje.
Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 200 grama šećera dok ne dobijete čvrst sneg. U drugoj posudi umutite žumanca sa uljem i vodom, zatim dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka.
Na kraju lagano umešajte umućena belanca kako bi kora ostala lagana i vazdušasta. Sipajte smesu u pleh i pecite oko 20 minuta.
Skuvajte fil od jabuka i vanile
Jabuke oljuštite i isecite na sitne kockice. Stavite ih u šerpu sa 900 mililitara vode i 200 grama šećera. Kada provri, kuvajte još dvadesetak minuta dok jabuke ne omekšaju.
Puding od vanile razmutite u 100 mililitara hladne vode, pa ga uz neprestano mešanje sipajte u kuvane jabuke. Nastavite da kuvate nekoliko minuta dok fil ne postane gust i gladak.
Složite kolač
Vruć fil odmah rasporedite preko pečene kore i poravnajte.
Kolač ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a još je ukusniji ako odstoji preko noći. Pre služenja premažite ga umućenim šlagom i pospite rendanom čokoladom.
Sočne jabuke, lagana vanila i mekana kora razlog su zbog kojeg se Jugoslovenka i danas nalazi među omiljenim starinskim kolačima koje mnogi rado vraćaju na porodičnu trpezu.
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