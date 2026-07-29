Ovo je kolač čiji ukus nikada ne izlazi iz mode. Dovoljno je da zamirišu pečene jabuke i vanila pa da se mnogi sete nedeljnih ručkova, porodičnih okupljanja i starih svezaka sa receptima koje su naše bake i mame čuvale godinama, piše Ona.

Desert Jugoslovenka je starinski kolač koji je nekada bio gotovo obavezan na porodičnim trpezama širom bivše Jugoslavije. Domaćice su ga volele jer nije zahtevao skupe sastojke, a rezultat je uvek bio isti: mekana kora, bogat fil od jabuka i pudinga od vanile, uz lagani sloj šlaga koji celu poslasticu čini osvežavajućom.

Ako volite domaće kolače sa jabukama, ovaj recept vredi sačuvati.

Sastojci

Za koru:

4 jaja

200 g šećera

100 ml ulja

130 ml vode

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

Za fil:

1 kg jabuka

200 g šećera

900 ml vode

2 kesice pudinga sa ukusom vanile

100 ml hladne vode za razmućivanje pudinga

Za dekoraciju:

šlag

rendana čokolada

Priprema

Pripremite vazdušastu koru

Rernu zagrejte na 170 stepeni, a pleh dimenzija približno 38 x 25 centimetara obložite papirom za pečenje.

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 200 grama šećera dok ne dobijete čvrst sneg. U drugoj posudi umutite žumanca sa uljem i vodom, zatim dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka.

Na kraju lagano umešajte umućena belanca kako bi kora ostala lagana i vazdušasta. Sipajte smesu u pleh i pecite oko 20 minuta.