Visoke temperature, nedostatak vode, jako sunce, ali i sama sorta mogu biti razlog zbog kojeg paradajz ne izgleda i ne ukusom ne podseća na onaj pravi domaći plod.

Evo najčešćih razloga zbog kojih paradajz dobija tvrdu kožicu i kako to možete da sprečite.

Nedostatak vode najčešći krivac za tvrdu koru

Paradajzu je tokom rasta potrebno dosta vode. Kada biljka prolazi kroz sušni period, plodovi sporije rastu, a biljka razvija deblju koru kako bi sačuvala vlagu.

Nedovoljno zalivanje može dovesti i do drugih problema, poput truleži na vrhu ploda ili pucanja paradajza.

Stručnjaci savetuju redovno zalivanje, posebno tokom vrelih i sušnih dana. Ipak, ne treba preterivati, jer previše vode može da razredi ukus paradajza i izazove pucanje plodova.

Najbolje je proveriti vlažnost zemlje na dubini od oko pet centimetara. Biljkama tokom najvećih vrućina često je potrebno zalivanje dva do tri puta nedeljno, dok paradajz u saksijama može zahtevati i svakodnevno zalivanje.

Važno je da voda prodre dovoljno duboko u zemlju, oko 15 centimetara, a malč oko biljke može pomoći da se vlaga duže zadrži.

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Vrućina i jako sunce mogu da "sprže" paradajz

Duge letnje žege mogu biti još jedan razlog zbog kojeg paradajz dobija tvrdu i neprivlačnu koru.

Osim što biljka u ekstremnim uslovima zadebljava kožicu kako bi zadržala vlagu, kombinacija jakog sunca i visokih temperatura može izazvati ožegotine na plodu.

Na paradajzu se tada pojavljuju žute, tvrde površine koje vremenom mogu postati blede i nalik papiru.

Kako biste zaštitili plodove, važno je da biljke ne orezujete previše. Listovi prirodno štite paradajz od direktnog sunca.

Ako su temperature ekstremno visoke, dodatna zaštita poput mreže za zasenu može pomoći da se smanji izloženost sunčevim zracima.

Neke sorte paradajza prirodno imaju deblju koru

Nije svaki paradajz namenjen da bude mekan i sočan za salatu.

Pojedine sorte prirodno imaju deblju kožicu. Na primer, sorte poput "Amish Paste" uzgajane su upravo tako da imaju čvršću koru i mesnat unutrašnji deo, zbog čega su odlične za kuvanje, pravljenje sosova i konzerviranje.

Takođe, sorte koje su otporne na pucanje često imaju tvrđu koru jer je to osobina koja ih štiti od oštećenja.

Mnogi paradajzi koji se prodaju u supermarketima imaju deblju kožicu kako bi lakše podneli transport i duže ostali sveži.

Kako dobiti mekši i ukusniji paradajz iz bašte

Ako želite paradajz idealan za sendviče i salate, birajte sorte poznate po tankoj kori i sočnom plodu.

Redovno zalivanje, zaštita od prejakog sunca i pravilan izbor sorte mogu napraviti veliku razliku.

A ako vam je ipak dopao paradajz sa tvrđom korom, jednostavno ga možete oljuštiti ili iskoristiti za domaći sos - ukus će i dalje biti odličan, piše Southernliving.

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