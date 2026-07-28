Lako se pripremaju, lagane su i pune ukusa. Bilo da ih služite kao prilog uz meso, dodatak salatama ili samostalno jelo sa malo belog luka i maslinovog ulja, teško im je odoleti.

Međutim, mnogi ljudi smatraju da tokom pripreme paprike ne ispadnu onako kako su zamislili: ili ostanu nedovoljno slane ili nisu ravnomerno pečene.

Iskusne domaćice godinama koriste jednostavan trik koji može napraviti veliku razliku.

Pre pečenja, na svakoj paprici naprave malu rupu i ovaj mali korak pomaže da začini bolje prodru u papriku, a toplota deluje ravnomernije tokom pečenja.

Pročitajte OVDE kako da vam kukuruz ostane mekan nakon kuvanja.

Zašto praviti rupu na paprici pre pečenja?

Prilikom pečenja paprika često postoji problem sa prodorom soli. Iako ih dobro posolimo spolja, kožica i čvrsta struktura paprike mogu sprečiti da so dovoljno prodre u unutrašnjost. To može rezultirati time da budu ljute spolja, ali bljutave iznutra. Još jedan problem je neravnomerno pečenje.

Dok jedna strana paprike može biti previše mekana ili čak zagorela, druga strana može ostati nedovoljno pečena.

Mala rupa omogućava bolju razmenu toplote i pomaže da se paprika ravnomernije kuva.

Kako koristiti ovaj jednostavan trik?

Prvo dobro operite paprike i osušite ih kuhinjskom krpom. Zatim, napravite malu rupu na svakoj paprici prstom ili vrhom noža. U svaku papriku stavite oko pola kašičice soli, dovoljno da se ukus ravnomerno rasporedi tokom pečenja. Pripremljene paprike poređajte u tiganj ili posudu za pečenje, dodajte malo ulja i oko pola šolje vode.

Pecite ih dok ne omekšaju i lepo ne porumene sa svih strana.

Rezultat će biti mekane, sočne i ravnomerno pečene paprike punijeg ukusa, bez potrebe za podešavanjem začina nakon pečenja. Ovaj mali kulinarski trik ne zahteva gotovo nikakav dodatni napor, a može značajno poboljšati konačni rezultat, upravo zato ga mnoge iskusne domaćice rado koriste tokom letnje sezone paprika, piše Metropolitan.si.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.