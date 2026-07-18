Međutim, ovaj svakodnevni sastojak ima još jednu zanimljivu upotrebu; mnogi ljubitelji cveća i baštovanstva ga koriste kao pomoć u nezi biljaka.

Iako mleko ne može zameniti visokokvalitetno đubrivo ili profesionalna sredstva za zaštitu biljaka, u umerenim količinama može biti koristan saveznik u bašti i domu. Uz pravilnu upotrebu, ovaj jeftin trik može pomoći biljkama da izgledaju zdravije i bujnije.

Jedna od najpoznatijih upotreba mleka u baštovanstvu je zaštita biljaka od pepelnice, gljivične bolesti koja se prepoznaje po belim naslagama na listovima. Najčešće napada krastavce, tikvice i ruže, posebno tokom toplih i vlažnih perioda.

Mnogi baštovani koriste mešavinu mleka i vode jer se veruje da određena jedinjenja u mleku, zajedno sa sunčevom svetlošću, mogu usporiti razvoj gljivica. Iako ova metoda neće rešiti ozbiljne infekcije, može pomoći u sprečavanju daljeg širenja bolesti i očuvanju biljke.

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Baštovani koji uzgajaju paradajz često se susreću sa tamnim mrljama na donjem delu ploda. Ovo je oblik truleži krune, koja se najčešće povezuje sa nepravilnim zalivanjem i nedostatkom kalcijuma.

Pošto mleko prirodno sadrži kalcijum, razblaženi rastvor može poslužiti kao dodatna pomoć zemljištu i biljkama. Naravno, pravilno zalivanje i dobra nega ostaju ključni za zdrav usev. Potrebno ga je razblažiti.

Mleko se može koristiti i na sobnim biljkama. Ako su listovi prekriveni prašinom, dovoljno je da ih nežno obrišete mekom krpom natopljenom mešavinom mleka i vode. Nakon čišćenja, listovi mogu izgledati sveže i dobiti prirodni sjaj. Važno je da ih nakon toga ponovo obrišete čistom vlažnom krpom kako ne bi ostali tragovi mleka na površini.

Pored nege samih biljaka, mleko se može dodati i u zemlju ili kompost. Organska materija koju sadrži može podstaći razvoj korisnih mikroorganizama koji učestvuju u razgradnji hranljivih materija i stvaraju bolje uslove za korenje biljaka.

Stručnjaci upozoravaju da mleko nikada ne treba prekomerno koristiti ili primenjivati u čistom obliku. Posebno tokom vrelih letnjih dana, nerazblaženo mleko može izazvati neprijatne mirise i privući insekte. Najbolje je da ga pomešate sa vodom i koristite povremeno.

Uz redovnu negu, pravilno zalivanje i dovoljno svetlosti, ovaj jednostavan kućni trik može biti zanimljiv dodatak nezi vaših biljaka.

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