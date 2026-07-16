Međutim, kulinarski stručnjaci i viralni hitovi sa društvenih mreža upozoravaju da je to greška i otkrivaju da se tajna maksimalne pahuljastosti krije u potpuno neočekivanom i osnovnom sastojku, običnoj vodi.

Ovaj kulinarski trik se brzo proširio internetom nakon što je korisnica Kirsti podelila video snimak svoje pripreme doručka na TikToku, otkrivajući da je, sledeći savet prijateljice, mleko potpuno zamenila vodom.

"Nikada u životu nisam čula za to i potpuno sam poludela. Ispostavilo se da je to najprozračnija i najukusnija kajgana koju sam ikada jela u životu i verovatno je nikada više neću praviti na drugi način", rekla je Kirsti.

Iako priznaje da metoda "zvuči čudno", garantuje da je ukus odličan.

Dok je lagano okretala jaja u tiganju špatulom, primetila je: "Vidite da izgledaju mnogo mekše i pahuljasto".

Nakon što je video postao viralan, dodala je: "Nisam prestala da to radim od prvog puta kada sam probala! Nikada u životu ne bih pomislila da to uradim da mi prijatelj nije pokazao", piše Express.

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Naučno objašnjenje

Njen video je izazvao lavinu reakcija drugih korisnika koji su potvrdili da godinama praktikuju istu metodu.

"Uvek dodam malo vode", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Gordon Remzi preporučuje vodu u jajima umesto mleka. Otkako je to rekao - za mene postoji samo voda".

Treći korisnik je objasnio tradiciju ovog trika: "To je ono što i ja radim, a to je zato što voda isparava ili tako nešto. Moja prabaka mi je pokazala".

Četvrti komentar je glasio: "Moja jaja su bila tako dobra. Više nikada neću praviti jaja bez vode, tako su pahuljasta i ukusna".

Da ova metoda ima čvrsto utemeljenje u kulinarskoj nauci potvrdili su i profesionalni kuvari.

Tim Behtl, kuvar i menadžer kulinarske obuke u lancu kafea "Broken Jolk", detaljno je objasnio hemijski proces koji stoji iza ovog trika: "Dodavanje vode jajima pretvara tečnost u paru, što usporava koagulaciju proteina. To rezultira labavijom mrežom proteina i pahuljastijim jajima. U suštini, stvara vazdušne džepove u kajgani dok se kuva".

Behtl ističe dodatnu prednost: "Kuvanje jaja sa vodom takođe pomaže u sprečavanju prebrzog ili prekuvavanja jer produžava optimalno vreme kuvanja, tako da se tekstura ne može tako lako oštetiti".

Nelson Serano-Bahri, kuvar i direktor za inovacije u Američkom odboru za jaja, složio se sa njim, naglašavajući da izbor sastojka zavisi isključivo od krajnjeg rezultata koji želite da postignete na tanjiru: "Sve se svodi na to kakvu kajganu želite. Ako želite da bude lagana i pahuljasta, voda odlično funkcioniše. Ako želite bogatiju i kremastiju teksturu, sastojci poput putera, pavlake, mlevenog ili sira će vam pomoći u tom pravcu".

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