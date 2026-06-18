Vrste testenina, filovi, veličine porcija, pa čak i način pečenja su različiti.

Pa šta Italijani znaju o savršenim lazanje što mnogi drugi ne znaju?

Odgovor je dao italijanski kuvar Frančesko Lukatorta, vlasnik restorana Ceci’s Gastronomia u Los Anđelesu, koji je svoje kulinarske tajne stekao ne samo u profesionalnim kuhinjama, već prvenstveno od italijanskih baka.

Frančesko je odrastao u Đenovi i naučio je da kuva od svoje bake, koja potiče iz regiona Emilija-Romanja, kolevke mnogih poznatih italijanskih jela. Leta je provodio pripremajući svežu pastu, kolače i salate, a upravo recepti italijanskih baka danas čine osnovu njegovog restorana.

On insistira da suština savršenih lazanja leži u jednostavnosti i kvalitetnim sastojcima, a pre svega u pravilnoj pripremi testenine. Jedna od najvećih razlika između italijanskih lazanja i mnogih stranih verzija je upotreba veoma tankih listova sveže testenine.

Oni daju jelu bogat ukus, prijatnu teksturu i omogućavaju stvaranje hrskavih ivica koje Italijani vole, piše Metropolitan, prenosi Dnevno.hr

"Kada smo bili deca, uvek smo se svađali oko ugla. Svi su želeli hrskavu ivicu", seća se Frančesko.

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Zato često peče lazanje u manjim plehovima u svom restoranu, jer to stvara hrskavije uglove koji mnoge podsećaju na domaću kuhinju italijanskih baka, izveštava Metropoliten. Bez ovog sastojka: Nalazi se na listi zabranjenih sastojaka.

Kada ga pitaju za savet o pripremi lazanja, Frančesko bez oklevanja odgovara: "Bez rikote. Nikada". (rikota - italijanski sveži sir koji se pravi od surutke, odnosno tečnosti koja ostaje nakon proizvodnje drugih sireva).

Po njegovom mišljenju, rikota ne pripada klasičnim lazanje, koje se zasnivaju na tri ključna sastojka: sveža testenina, bolonjeze sos i bešamel. Međutim, to ne znači da su sve lazanje jednake.

U njegovoj rodnoj Liguriji često se priprema verzija sa pestom, dok se u drugim delovima Italije mogu naći i varijante sa pršutom, pečurkama ili drugim lokalnim sastojcima.

Najvažniji savet italijanskog kuvara je debljina testenine.

"Ključ je u tome da se napravi što više slojeva. Ja pravim najmanje šest ili sedam, a listovi moraju biti što tanji", objašnjava on.

Debeli listovi testenine, po njegovom mišljenju, upijaju previše tečnosti, postaju mekani i gube svoju prijatnu teksturu. Rezultat je teška i gusta lazanja koja nije cenjena u Italiji. Zato preporučuje upotrebu sveže testenine, bilo domaće ili kupljene u rashladnom delu prodavnice.

Ako koristite mašinu za testeninu, razvaljajte testo na najtanjem podešavanju.

"Trebalo bi skoro da možete da vidite ruku kroz testo", dodaje on.

U njegovom restoranu, listove testenine kuvaju oko dva minuta, a zatim ih odmah uranjaju u ledenu, slanu vodu. Ovo zaustavlja kuvanje i istovremeno pojačava ukus.

Ako želite da je približite italijanskoj tradiciji, koristite sveže listove testenine, napravite najmanje sedam slojeva i razmislite o pečenju u nekoliko manjih plehova umesto jednog velikog. Ovo će vam dati više zlatno-smeđih, hrskavih ivica koje se smatraju najpoželjnijim delom jela.

Krajnji cilj je jednostavan: lazanje moraju ostati čvrste, sočne i dovoljno kuvane da viljuška može da prođe kroz njih bez ikakvih problema, a da i dalje pružaju prijatan zalogaj.

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