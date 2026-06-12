Miris sveže skuvanih knedli od jagoda jedan je od onih koji se zadržava u našim srećnim detinjskim danima kada su se najbolji deserti pravili sa samo nekoliko sastojaka, a mi smo uživali u njima kao mali prasići dok nas je baka posmatrala sa blagim osmehom.

Mekano testo od krompira, sočne jagode skrivene u sredini i mirisne mrvice hleba sa šećerom učinili su ovaj desert omiljenim generacijama. Iako na prvi pogled može delovati malo komplikovano, uz nekoliko trikova, knedle od jagoda su uvek uspeh čak i za početnike.

Najvažniji sastojak je krompir. Iskusne domaćice uvek savetuju da ih kuvate u ljusci jer će upiti manje vode, a to je tajna savršenog testa koje se lako oblikuje u knedle.

Ostaju mekane i ne raspadaju se tokom kuvanja.

Sastojci: jedan kg belog krompira, 500 g oštrog brašna, pet žumanaca, 100 ml ulja, jedan kg svežih jagoda, 200 g prezli i šećer po ukusu.

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Priprema

Krompir obavezno kuvajte u ljusci dok potpuno ne omekša. Oljuštite ga dok je još topao i dobro izgnječite da biste dobili glatku smesu bez grudvica. Ostavite da se kratko ohladi. Zatim dodajte brašno i ulje krompiru, pa umešajte žumanca.

Mesite dok testo ne postane glatko i elastično i više se ne lepi za ruke. Dobro operite jagode, uklonite drške i dobro ih osušite papirnim ubrusom.

Što su jagode bolje osušene, testo će lakše držati oblik tokom kuvanja. Uzmite malu količinu testa, raširite je na dlanu i stavite jednu jagodu u sredinu, piše Dnevno.hr

Pažljivo zatvorite testo oko jagode i formirajte loptu bez ikakvih pukotina. Veoma je važno naglasiti da posebno obratite pažnju na to da nema pukotina jer će kroz njih ući voda i pokvariti vaš trud.

Kuvanje

Zagrejte oko tri litra vode u velikoj šerpi. Kada proključa, spuštajte knedle jednu po jednu u ključalu vodu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. To je siguran znak da su gotove. Izvadite ih rešetkom i ostavite da se ocede nekoliko minuta.

Uvaljajte tople knedle u prezle koje ste prethodno pomešali sa šećerom. Po želji možete dodati malo cimeta ili vanilin šećera za još bogatiji i finiji ukus. Ako želite da knedle ostanu mekane i sledećeg dana, nemojte preterivati sa brašnom. Testo mora biti nežno i elastično, jer je to tajna knedli koje se tope u ustima.

Poslužite ih tople, sa šećerom u prahu ili kuglom sladoleda od vanile, i uživajte u jednom od najlepših ukusa domaće kuhinje.

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