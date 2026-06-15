Ovaj običaj prisutan je u različitim kulturama i verovanjima, a kroz istoriju mu se pripisivala uloga amajlije koja štiti od uroka, nesreće i negativne energije. Smatralo se i da vuna, od koje je končić često pravljen, ima posebna svojstva, pa se koristila i u narodnoj medicini - stavljala se na bolna mesta poput leđa, zuba ili glave kako bi ublažila tegobe.

U zavisnosti od običaja, crveni konac se nosi na levoj ili desnoj ruci, najčešće na zglobu, a može biti jednostavan ili sa čvorićima. Posebno je zanimljivo da se crvena boja od davnina povezuje sa zaštitom - simbolizuje krv, život i snagu, a u nekim starim verovanjima korišćena je i za iscrtavanje ratnika pred bitke ili zaštitu domova od nesreće.

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Da li beba treba da nosi crveni končić oko ruke?

Prema rečima teologa, narodno verovanje kaže da crveni konac štiti dete od uroka, odbija zle sile, lošu enregiju, i jednostavno čuva zdravlje bebe.

"Međutim, on nema nikakve veze sa Bogom i crkvom. Realno, da ima veze sa crkvom, prodavao bi se u crkvi. Crveni končić se smatra sujeverjem. On nas ne štiti, ne dobijamo nikakvu duhovno zaštitu kada ga nosimo, odnosno kada ga beba nosi. Kakve veze on onda ima sa životom? Zaštita ne dolazi od konca, nego dolazi od Boga.Treba da imamo poverenje u Njega, a ne u amajlije u vidu crvenog konca", rekao je on.

Prema njegovim rečima, amajlija je u suprotnosti sa hrišćanstvom.

Kada je reč o simbolici, crveni konac se često tumači kao talisman koji „upija“ negativno i štiti onoga ko ga nosi. U narodu postoji verovanje da kada se končić sam od sebe otkine, to znači da je odradio svoju ulogu - oterao lošu energiju i sačuvao osobu od zla, pa se tada može zameniti novim.

Slična verovanja postoje i u različitim religijama i kulturama, uključujući jevrejsku, budističku i hindu tradiciju, gde crvena nit takođe ima ulogu zaštite od negativnih uticaja. U hrišćanskom kontekstu, crvena boja se povezuje sa vatrom, krvlju i Svetim Duhom, dok se u narodnim tumačenjima ponekad dovodi u vezu i sa zaštitom od nesreće.

Ovaj običaj je posebno prisutan i u porodičnoj tradiciji, pa se crveni konac često stavlja trudnicama pred odlazak u porodilište, kao i novorođenim bebama, uz verovanje da ih štiti od "zlih očiju" i loše sreće. Smatra se da se nosi na levoj ruci jer se veruje da ta strana tela prima pozitivnu energiju i sreću.

Iako različito tumačen kroz vreme i kulture, crveni končić ostaje jedan od najraširenijih narodnih simbola zaštite, koji se i danas nosi kao spoj tradicije, verovanja i duhovne simbolike.

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