Razlozi su različiti – od neuplaćenih doprinosa i ugašenih firmi do neažuriranih podataka iz ranijih perioda rada.

Problem je što i relativno mali nedostaci u evidenciji mogu uticati na obračun penzije i smanjiti buduća primanja.

Zašto dolazi do problema?

Prilikom obračuna penzije nije važan samo ukupan broj godina rada, već i uredno evidentirani doprinosi i podaci o zaradama.

Najčešći problemi nastaju u tri situacije:

1. Firme koje su završile u stečaju ili likvidaciji

Veliki broj preduzeća ugašen je tokom prethodnih decenija, a deo radnika tek kasnije otkrije da doprinosi nisu uredno evidentirani ili uplaćeni.

2. Vojni rok i porodiljsko odsustvo

Pojedini građani imaju neusaglašene podatke iz perioda služenja vojnog roka ili porodiljskog odsustva, što može uticati na evidenciju staža.

3. Honorarni i privremeni poslovi

Građani koji su radili po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima ili autorskim ugovorima često nisu sigurni da li su im doprinosi evidentirani i u kom obimu im se taj period računa u staž.

Kako da proverite svoj staž preko interneta?

Danas više nije potrebno odlaziti u filijalu kako biste proverili podatke.

Korak 1: Nabavite pristupne podatke

Građani mogu koristiti ConsentID aplikaciju kroz sistem eGrađanin ili preuzeti PIN kod u filijali PIO fonda.

Korak 2: Prijavite se na portal

Potrebno je pristupiti elektronskim servisima PIO fonda i otvoriti deo namenjen građanima.

Korak 3: Pregledajte matičnu evidenciju

Sistem prikazuje podatke o poslodavcima, prijavljenom stažu i evidentiranim zaradama.

Na taj način moguće je brzo proveriti da li postoje praznine ili nepravilnosti u evidenciji.

Šta ako primetite da vam nedostaje staž?

Ako firma i dalje posluje, potrebno je da od poslodavca zatražite dokumentaciju ili ispravku podataka.

U slučaju da je preduzeće ugašeno, dokumentacija se najčešće može pronaći u nadležnim arhivima ili institucijama koje čuvaju poslovne evidencije bivših firmi.

Nakon toga dokumentacija se dostavlja PIO fondu radi utvrđivanja i evidentiranja staža.

Ne čekajte odlazak u penziju

Stručnjaci savetuju da se podaci proveravaju na vreme, a ne tek nekoliko meseci pred odlazak u penziju.

Što ranije otkrijete eventualne greške, veća je verovatnoća da ćete ih uspešno ispraviti i obezbediti sebi veći iznos buduće penzije.

Nekoliko minuta provere danas može da spreči višegodišnje umanjenje primanja kada dođe vreme za odlazak u penziju, piše Espreso.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: