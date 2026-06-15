Potrebno je:
-
Limun krem:
- 4 žumanca
- 130 g šećera
- 1 kašika limunove korice
- 80 ml sveže ceđenog limunovog soka
- prstohvat soli
- 85 g putera (sobne temperature)
-
Limun sirup:
- 240 ml vode
- 180 ml sveže ceđenog limunovog soka
- 100 g šećera
-
Krem od maskarponea:
- 250 g maskarpone sira
- 1 kašika limunove korice
- 360 ml slatke pavlake
-
Za slaganje:
- oko 200 g piškota (približno 24 komada)
- rendana bela čokolada, po želji
Priprema:
U jednoj velikoj posudi pomešajte žumanca, šećer, limunovu koricu, sok i prstohvat soli. Kuvajte na pari uz stalno mešanje sve dok se ne zgusne i postane kremasta. Onda skinite sa vatre, dodajte puter i mešajte, dok se skroz ne otopi. Potom pokrijte folijom i ostavite u frižideru da se ohladi.U jednoj šerpi pomešajte sok, šećer i vodu, i zakuvajte sve dok se šečer ne otopi. Potom kuvajte još par minuta i ostavite da se sirup prohladi. Maskarpone, slatku pavlaku i limunovu koricu umutite u čvrst krem. Potapajte u prohlađen sirup piškote pa ih ređajte u pleh. Preko toga sipajte polovinu maskarpone krema, pa polovinu krema od limuna. Zatim ponovite postupak. Ostavite tiramisu u frižideru da se stegne.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Komentari (0)