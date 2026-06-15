Potrebno je:

  • Limun krem:

  • 4 žumanca
  • 130 g šećera
  • 1 kašika limunove korice
  • 80 ml sveže ceđenog limunovog soka
  • prstohvat soli
  • 85 g putera (sobne temperature)

  • Limun sirup:

  • 240 ml vode
  • 180 ml sveže ceđenog limunovog soka
  • 100 g šećera

  • Krem od maskarponea:

  • 250 g maskarpone sira
  • 1 kašika limunove korice
  • 360 ml slatke pavlake

  • Za slaganje:

  • oko 200 g piškota (približno 24 komada)
  • rendana bela čokolada, po želji

Priprema:

U jednoj velikoj posudi pomešajte žumanca, šećer, limunovu koricu, sok i prstohvat soli. Kuvajte na pari uz stalno mešanje sve dok se ne zgusne i postane kremasta. Onda skinite sa vatre, dodajte puter i mešajte,  dok se skroz ne otopi. Potom pokrijte folijom i ostavite u frižideru da se ohladi.U jednoj šerpi pomešajte sok, šećer i vodu, i zakuvajte sve dok se šečer ne otopi. Potom kuvajte još par minuta i ostavite da se sirup prohladi. Maskarpone, slatku pavlaku i limunovu koricu umutite u čvrst krem. Potapajte u prohlađen sirup piškote pa ih ređajte u pleh. Preko toga sipajte polovinu maskarpone krema, pa polovinu krema od limuna. Zatim ponovite postupak. Ostavite tiramisu u frižideru da se stegne.

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