Dolaskom toplijeg vremena mnogi biraju lakša jela, a krompir salata često je dio roštilja, piknika i drugih ljetnih obroka. Ipak, problem nastaje kada se kuhani krompir raspadne nakon što se pomiješa s prelivom.

Rješenje je vrlo jednostavno: u vodu za kuhanje treba dodati malo sirćeta. Dodavanje sirćeta pomaže krompiru da zadrži oblik.

Dodala je da takav postupak blago učvršćuje vanjski sloj krompira dok se kuha.

Trik je naročito koristan kod hladnih jela od krompira, salata za piknik i priloga uz roštilj, gdje prekuhani krompir nakon hlađenja brzo može postati mekan ili zrnast.

Kuhari preporučuju da u veliki lonac prije ključanja vode dodate otprilike jednu kašiku bijelog vinskog, jabukovog ili alkoholnog sirćeta.

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