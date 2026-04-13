Naš predlog je kremasta salata od jaja i krompira. Odlična je uz roštilj, uz piletinu ili kao lagani obrok uz hleb.

Napravićete je očas posla, a taman ćete imati nešto drugačije uz ručak tokom drugog dana Uskrsa.

Pored navedenih sastojaka, možete joj dodati malo limunovog soka za svežinu.

Vreme pripreme:

 - 20 minuta

Sastojci:

  -  4–5 kuvanih jaja

  -  4 srednja krompira

    1 manji crveni luk (ili mladi luk)

    2 kašike majoneza

    1 kašičica senfa

    2–3 kašike kisele pavlake ili jogurta

    So i biber po ukusu

    Peršun ili mirođija za dekoraciju

    (Opciono: kiseli krastavčići ili rotkvice za dodatnu svežinu)

Priprema:

Skuvajte krompir u ljusci, ostavite da se ohladi, pa ga oljuštite i iseckajte na kockice.

Kuvana jaja oljuštite i isecite na krupnije komade (mogu i viljuškom da se usitne).

U velikoj činiji pomešajte krompir, jaja i sitno seckan crveni luk.

U posebnoj činijici pomešajte majonez, senf, pavlaku, so i biber, pa prelijte preko salate, piše 24sedam.

Sve lagano promešajte, pospite svežim seckanim peršunom ili mirođijom i ostavite da se ohladi u frižideru barem 30 minuta.

Salata je još bolja kad malo odstoji.

