Naš predlog je kremasta salata od jaja i krompira. Odlična je uz roštilj, uz piletinu ili kao lagani obrok uz hleb.
Napravićete je očas posla, a taman ćete imati nešto drugačije uz ručak tokom drugog dana Uskrsa.
Pored navedenih sastojaka, možete joj dodati malo limunovog soka za svežinu.
Vreme pripreme:
- 20 minuta
Sastojci:
- 4–5 kuvanih jaja
- 4 srednja krompira
1 manji crveni luk (ili mladi luk)
2 kašike majoneza
1 kašičica senfa
2–3 kašike kisele pavlake ili jogurta
So i biber po ukusu
Peršun ili mirođija za dekoraciju
(Opciono: kiseli krastavčići ili rotkvice za dodatnu svežinu)
Priprema:
Skuvajte krompir u ljusci, ostavite da se ohladi, pa ga oljuštite i iseckajte na kockice.
Kuvana jaja oljuštite i isecite na krupnije komade (mogu i viljuškom da se usitne).
U velikoj činiji pomešajte krompir, jaja i sitno seckan crveni luk.
U posebnoj činijici pomešajte majonez, senf, pavlaku, so i biber, pa prelijte preko salate, piše 24sedam.
Sve lagano promešajte, pospite svežim seckanim peršunom ili mirođijom i ostavite da se ohladi u frižideru barem 30 minuta.
Salata je još bolja kad malo odstoji.
