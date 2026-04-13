Naš predlog je kremasta salata od jaja i krompira. Odlična je uz roštilj, uz piletinu ili kao lagani obrok uz hleb.



Napravićete je očas posla, a taman ćete imati nešto drugačije uz ručak tokom drugog dana Uskrsa.



Pored navedenih sastojaka, možete joj dodati malo limunovog soka za svežinu.



Vreme pripreme:



- 20 minuta



Sastojci:



- 4–5 kuvanih jaja



- 4 srednja krompira



1 manji crveni luk (ili mladi luk)



2 kašike majoneza

1 kašičica senfa



2–3 kašike kisele pavlake ili jogurta



So i biber po ukusu



Peršun ili mirođija za dekoraciju



(Opciono: kiseli krastavčići ili rotkvice za dodatnu svežinu)



Priprema:



Skuvajte krompir u ljusci, ostavite da se ohladi, pa ga oljuštite i iseckajte na kockice.



Kuvana jaja oljuštite i isecite na krupnije komade (mogu i viljuškom da se usitne).



U velikoj činiji pomešajte krompir, jaja i sitno seckan crveni luk.



U posebnoj činijici pomešajte majonez, senf, pavlaku, so i biber, pa prelijte preko salate, piše 24sedam.



Sve lagano promešajte, pospite svežim seckanim peršunom ili mirođijom i ostavite da se ohladi u frižideru barem 30 minuta.



Salata je još bolja kad malo odstoji.

