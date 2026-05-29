Dok mnogi posežu za limunom, belim lukom i spanaćem verujući da tako jačaju imunitet, potpuno zaboravljaju potočarku - biljku koja je, prema istraživanjima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), proglašena nutritivno najmoćnijim povrćem.

Zašto je potočarka broj jedan?

Prema istraživanju objavljenom u stručnom časopisu „Preventing Chronic Disease“, potočarka obezbeđuje čak 100 odsto dnevnih potreba za 17 ključnih nutrijenata.

Sadrži više vitamina C od pomorandže, više kalcijuma od mleka i ogromne količine vitamina K, važnog za kosti i pravilno zgrušavanje krvi.

Uz sve to, ima svega 21 kaloriju na 100 grama.

Kako deluje na organizam?

Potočarka pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, jača imunitet i štiti organizam od hroničnih upala. Stručnjaci navode da pozitivno utiče i na zdravlje kostiju, kao i na zaštitu DNK od oštećenja.

Kako se koristi?

Najbolje je jesti je sirovu, jer termička obrada uništava deo njenih lekovitih svojstava.

Možete je dodati u salate, smutije ili koristiti kao dodatak jelima pred kraj pripreme. Odlično se kombinuje sa zelenom jabukom, đumbirom i maslinovim uljem.

Gde može da se kupi?

Sveža potočarka može se pronaći na bolje opremljenim pijacama i u većim marketima, uglavnom među salatama i začinskim biljem.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre češće upotrebe potočarke zbog visokog sadržaja vitamina K, piše K1.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

