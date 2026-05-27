Postoje brza i jednostavna rešenja koja uključuju korišćenje stvari koje već imate kod kuće.

Kupili ste novu šolju, šerpu ili set tegli, a prva prepreka na putu ka korišćenju je ta tvrdoglava cena. Počnete da je ljuštite, a ona se cepa na komade, ostavljajući lepljiv, ružan trag koji izgleda nemoguće očistiti. ć

Zvuči poznato? Srećom, rešavanje ostataka lepka ne mora biti frustrirajuće. Postoje brza i jednostavna rešenja koja koriste stvari koje već imate kod kuće.

Pročitajte OVDE zašto nije dobro spavati blizu ventilatora.

Najbrže rešenje: Trik sa fenom za kosu

Možda zvuči čudno uneti fen za kosu u kuhinju, ali ovaj trik je toliko efikasan da ćete se pitati zašto ga niste ranije probali. Toplota je ključni saveznik u borbi protiv lepka.

Vruć vazduh iz fena za kosu omekšava lepak ispod nalepnice, omogućavajući vam da je odlepite u jednom komadu, bez ostavljanja ikakvih ostataka.

Proces je neverovatno jednostavan

Uključite fen za kosu na srednju ili jaku temperaturu. Držite ga nekoliko centimetara od nalepnice i zagrevajte površinu kružnim pokretima oko trideset sekundi do jednog minuta.

Pazite da ne pregrejete nijedno mesto, posebno ako radite sa osetljivijim materijalima. Nakon samo kratkog perioda zagrevanja, primetićete da je nalepnica omekšala. Pažljivo podignite jednu ivicu noktom ili plastičnim strugačem i nalepnica bi trebalo da se skine bez ikakvog otpora.

Ako slučajno ostane sitan trag lepka, jednostavno ga obrišite krpom natopljenom u malo ulja za kuvanje ili alkohola.

Prirodna i moćna alternativa: Pasta od sode bikarbone i ulja

Ako niste ljubitelj korišćenja toplote ili jednostavno tražite rešenje bez hemikalija, pasta od sode bikarbone i ulja je idealan izbor. Ova metoda je postala viralna na društvenim mrežama, i to sa dobrim razlogom.

Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji struže ostatke, dok ulje razgrađuje i rastvara lepljivu strukturu lepka. Ovo je dobitna kombinacija za čiste tegle i posuđe.

Priprema i nanošenje

U maloj posudi pomešajte jednake delove sode bikarbone i bilo kog ulja za kuvanje koje imate pri ruci - maslinovo, suncokretovo ili čak kokosovo ulje će poslužiti. Mešajte dok ne dobijete gustu, glatku pastu. Nanesite smesu direktno na nalepnicu ili ostatke lepka, vodeći računa da pokrijete celu površinu. Ostavite pastu da deluje najmanje petnaest do trideset minuta.

Kada smesa završi svoj posao, uzmite grubu stranu sunđera, staru kreditnu karticu ili jednostavno prste i protrljajte površinu. Papir i ostaci lepka trebalo bi lako da skliznu sa površine.

Na kraju, operite teglu sredstvom za pranje sudova i toplom vodom da biste uklonili masnoću i otkrili savršeno čistu površinu.

Šta ako ništa drugo ne pomogne?

Iako su prethodne dve metode izuzetno efikasne, ponekad se susrećemo sa posebno tvrdokornim lepkom. U takvim situacijama, pobednik bi mogao biti obično belo sirće.

U jednom testu, testirano je sedam popularnih metoda za uklanjanje nalepnica, a sirće se ispostavilo kao apsolutni šampion. Jednostavno natopite papirni ubrus ili vatu u belo sirće, stavite ga preko nalepnice i ostavite pet do deset minuta. Sirće će prodreti u papir i rastvoriti lepak, nakon čega možete bez ikakvih poteškoća ukloniti nalepnicu, a sa njom i lepljivi trag.

Sledeći put kada vas nervira tvrdokorna nalepnica, setite se ovih trikova. Umesto da je stružete noktima i koristite jake hemikalije, posegnite za fenom za kosu, sodom bikarbonom ili sirćetom.

Ne samo da ćete uštedeti vreme i živce, već ćete otkriti i kako su jednostavna rešenja često najefikasnija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.