Toplije vreme i duže šetnje u prirodi mogu pokrenuti dramatičan porast broja buva, krpelja i crva u proleće i leto.

Nažalost, mnogi vlasnici pasa ne prepoznaju simptome dok se infekcija već ne proširi, upozoravaju stručnjaci. Toplije vreme i raniji početak sezone parazita, podstaknuti iznadprosečno toplom zimom, stavljaju dodatni naglasak na potrebu za povećanim oprezom i prevencijom.

Dr Šon Mekormak, glavni veterinar jednog brenda hrane za pse, u intervjuu za Dejli Star istakao je najveće pretnje sa kojima se vlasnici suočavaju, upozoravajuće znakove koje mnogi previđaju i jednostavne mere koje mogu pomoći u zaštiti pasa tokom sezone najveće aktivnljubimciosti parazita.

Njegov savet je posebno relevantan za Hrvatsku, gde stručnjaci takođe upozoravaju na raniji početak sezone krpelja.

Proveravajte krpelje odmah posle svake šetnje

Jedna od najvećih pretnji koju vlasnici često potcenjuju su krpelji, posebno tokom toplijih meseci kada psi provode više vremena u visokoj travi, šumama i parkovima.

Problem sa krpeljima nije samo iritacija koju izazivaju, već i ozbiljne bolesti koje mogu preneti na životinje i ljude.

Pošto se hvataju tiho i bezbolno, vlasnici često ne shvataju da je njihov pas pokupio krpelja dok ne bude prekasno.

"Jedna od najboljih navika koju vlasnici mogu usvojiti tokom leta jeste da brzo pregledaju celo telo svog psa nakon svake šetnje, posebno ako je pas bio u travi ili gustoj vegetaciji. Rano otkrivanje krpelja pravi ogromnu razliku", naglasio je dr Mekormak.

Babezioza (piroplazmoza) je izuzetno opasna za pse, bolest koja može biti fatalna ako se ne leči na vreme. Zato je temeljan pregled dlake i kože, sa posebnom pažnjom na područja između prstiju, oko ušiju i njuške, neizostavan deo rutine.

Buve nisu samo spoljni problem

Topliji letnji uslovi stvaraju savršeno tlo za razmnožavanje buva. Jednom kada se nađu u kući, mogu se brzo proširiti na tapacirani nameštaj, tepihe i posteljinu.

Jedna buva može se pretvoriti u veliku zarazu jer jaja ne ostaju samo na životinji, već padaju u okolinu gde se nastavljaju neprimećeno razvijati.

"Mnogi psi neće odmah pokazati dramatične simptome, posebno u ranim fazama. Zato su prevencija i redovni pregledi toliko važni tokom toplijih meseci", objasnio je dr Mekormak.

Svrab, grebanje, crvenilo i gubitak dlake su najočigledniji znaci, ali ponekad postaju očigledni tek kada se problem već pogorša.

Suptilni znaci crva Tokom proleća i leta, psi prirodno više istražuju. Interakcija im je sa više životinja, piju iz lokva ili stajaće vode i provode više vremena napolju, što sve može povećati izloženost unutrašnjim parazitima. Mnogi vlasnici nisu svesni da prisustvo crva nije uvek očigledno.

Psi mogu nositi crevne parazite bez pokazivanja bilo kakvih ozbiljnih simptoma.

"Suptilni znaci poput nedostatka energije, probavnih tegoba, vučenja zadnjice po podu (sankanje), nadimanja ili promena apetita ponekad mogu ukazivati na problem sa parazitima", rekao je dr Mekormak.

Redovna dehelmintizacija (čišćenje unutrašnjih parazita) je neophodna ne samo za zdravlje životinje, već i za ljudsko zdravlje, jer se neki paraziti mogu preneti na ljude.

Ojačajte imunitet ishranom i odgovornom prevencijom Opšte zdravlje psa u velikoj meri utiče na njegov imuni sistem i ukupnu otpornost.

Kvalitetna ishrana sama po sebi neće sprečiti parazite, ali može podržati zdravlje kože, nivo energije i oporavak ako se vaš pas razboli.

Psi sa lošom ishranom ili postojećim zdravstvenim problemima mogu imati teže vreme da se nose sa iritacijom kože, upalom i oporavkom od bolesti povezanih sa parazitima.

Preventivni tretmani su važni, ali vlasnici treba da ih koriste odgovorno i pažljivo prate savete svog veterinara. Na tržištu je dostupan širok spektar proizvoda, od preparata za spot-on primenu (ampule) i antiparazitskih ogrlica do tableta i sprejeva. Izbor proizvoda treba prilagoditi načinu života kućnog ljubimca.

Takođe raste svest o uticaju koji neki antiparazitski lekovi mogu imati na životnu sredinu, posebno ako se ispere u vodene tokove nakon plivanja ili kupanja. Iz tog razloga, preporučuje se da izbegavate plivanje psa odmah nakon primene određenih tretmana i da koristite samo one lekove koji su zaista neophodni.

Brz dvominutni pregled nakon šetnje može zaista napraviti razliku. Provera dlake, provera šapa i ušiju, češće pranje posteljine tokom leta i praćenje bilo kakvih promena na koži mogu pomoći vlasnicima da lakše uoče probleme.

Paraziti se mnogo lakše rešavaju kada se otkriju rano, a leto je vreme kada vlasnici moraju biti najoprezniji jer se rizik od izloženosti značajno povećava.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.