Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti.Sledeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu junu.

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ, oni će svoj novac dobiti 10. juna, kada će se i isplata majskih penzija zvanično završiti, piše Blic Biznis.

Pročitajte OVDE sve o planiranom rastu penzija u Srbiji i novom paketu mera.

Podsetimo, prosečan iznos penzije za mesec april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.