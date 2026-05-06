Penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti već su dobili svoj novac, dok danas isplata stiže za penzionere iz kategorija poljoprivrednih i vojnih osiguranika.

Isplata penzija za ove dve kategorije obavlja se danas, i to putem tekućih računa, na šalterima pošte, kao i na kućne adrese korisnika.

Pročitajte OVDE kako je moguće ostvariti pravo na državnu penziju bez radnog staža ako osoba sama uplaćuje penzione doprinose najmanje 15 godina.

Sledeći na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ, kojima će penzije biti isplaćene 8. maja, piše Blic Biznis.

Na kraju, isplata penzija predstoji i penzionerima iz kategorije zaposleni, novac će im biti uplaćen 9. maja na tekuće račune, dok će 11. maja isplata biti realizovana na kućne adrese i na šalterima pošta.

