I onda, sasvim slučajno, otkrijete da vam rešenje za čišćenje tepiha stoji u kupatilu.
Ne u skupim sredstvima, ne u specijalnim preparatima - već u nečemu što koristite gotovo svakodnevno.
Pena za brijanje.
Zašto je tepih zapravo najprljaviji deo doma
Iako često deluje čisto, tepih je jedno od mesta gde se zadržava najviše nečistoća.
U njegovim vlaknima nalaze se:
- prašina i polen
- grinje
- bakterije
- ostaci hrane i masnoće
Čak ni redovno usisavanje ne može da ukloni sve.
Zato povremeno dubinsko čišćenje nije luksuz - već potreba.
Trik koji je osvojio internet
Savremeni trik koji preporučuju stručnjaci za čišćenje i viralni profili na mrežama je jednostavan:
- pena za brijanje kao sredstvo za uklanjanje fleka.
Zašto funkcioniše?
Zato što je u suštini reč o blagom sapunu u penastoj formi koji:
- prodire duboko u vlakna
- razgrađuje prljavštinu
- omekšava mrlju
- pomaže da se nečistoća lakše izvuče
Kako se pravilno koristi
Da biste dobili najbolji rezultat, važno je da pratite nekoliko koraka:
- Blago navlažite fleku toplom vodom
- Nanesite belu penu za brijanje
- Lagano utrljajte četkicom ili krpom
- Ostavite da deluje oko 10 minuta
- Uklonite višak tapkanjem ili ispiranjem
- Ostavite da se prirodno osuši
Efekat je često vidljiv već nakon prvog pokušaja.
Važno upozorenje
- Ne koristite bilo koju penu.
- Obavezno birajte belu, klasičnu penu za brijanje.
- Proizvodi u boji mogu ostaviti nove fleke - što je poslednje što vam treba.
Kod kojih fleka najbolje deluje
Ovaj trik daje najbolje rezultate kod
- mrlja od hrane
- mlečnih proizvoda
- sokova i gaziranih pića
- sladoleda
- umaka i sosova
Drugim rečima - svega što svakodnevno završava na tepihu.
Mali trik
Ako je fleka starija i tvrdokorna, ponovite postupak dva puta.
Umesto grubog ribanja, koristite tapkanje - tako ćete izvući prljavštinu bez oštećenja vlakana.
Zašto ovaj trik toliko dobro prolazi
Zato što kombinuje tri stvari koje svi tražimo:
- brzo rešenje
- jeftino sredstvo
- vidljiv rezultat
- i što je najvažnije - ne zahteva nikakvu posebnu opremu.
U svetu čišćenja često mislimo da su najbolja rešenja i najskuplja.
Ali ponekad se ispostavi da je najefikasnije ono što već imate kod kuće, piše "Ona".
Pena za brijanje je upravo takav trik - jednostavan, brz i iznenađujuće moćan.
I sledeći put kada vidite fleku na tepihu, možda nećete posegnuti za sredstvom iz prodavnice.
Već za nečim što vas čeka u kupatilu.
