Ove namirnice koje nemaju rok trajanja, čuvajte ih pravilno i trajaće neograničeno. Veoma je važno poštovati rok trajanja namirnica koji piše na pakovanju, jer nam on govori do kad je sigurno jesti proizvod i toga se uvek treba pridržavati.



Međutim, postoje i namirnice koje se skoro nikad ne kvare i na kojima se rok trajanja može zanemariti. Čuvajte ove namirnice pravilno i ne brinite.



Med



Med se često naziva „božjim lekom“ i ima brojne zdravstvene koristi. Ako je pravi, on ima neograničen rok trajanja – kad promeni boju ili se kristališe, i dalje će biti dobar za jelo. Ako se med kristališe, samo stavite otvorenu teglu u toplu (a ne vrelu) vodu i mešajte ga povremeno dok se kristali ne rastope.



Sirće



Belo sirće, balzamiko i crveno vinsko sirće takođe nemaju rok trajanja. Ako imate veću količinu, ne bojte se da će se pokvariti.



Kukuruzni skrob (gustin)



U zavisnosti od toga kako se čuva, on definitivno zaslužuje mesto na listi besmrtnih namirnica. Sve dok se ne navlaži i dok se čuva na suvom i hladnom mestu, nećete morati da kupujete novo pakovanje.

So



Čist natrijumov hlorid postoji već nekoliko milijardi godina, pa ne čudi što traje večno. Da spomenemo i to da se so često koristi za zaštitu hrane od buđi i bakterija i da duže traje (kao npr. kod sušenja mesa). Morska ili kamena so ne može da se pokvari i zauvek ostaje sveža kao i onog dana kad je kupljena.



Pasulj



Suvi pasulj takođe traje zauvek (ovo ne važi za konzervisani). Ipak, imajte na umu da će mu, ukoliko je star, biti potrebno nešto duže da omekša pre kuvanja, a ponekad možda neće ni omekšati, naročito ako je stajao dve, tri godine, zbog čega se ipak treba potrošiti na vreme. Dobra stvar je što neće izgubiti svoju nutritivnu vrednost.



Šećer



Slično kao i so, šećer može da traje večno. Kod njega nije problem održati ga svežim, nego sprečiti da ne postane tvrd kao kamen. Jedino na šta morate da pazite je da ga držite dalje od vlage, toplote i insekata.



Žestoka pića



Ne morate žuriti da popijete flašu neotvorenog žestokog pića koja vam odavno stoji – dobro zatvorena i čuvana na hladnom mestu može da traje koliko god je potrebno. S vremenom pića mogu neznatno da promene aromu, ali to verovatno nećete ni da osetite.



Ekstrakt vanile



Budući da čist ekstrakt vanile sadrži alkohol, on pomaže da mu se produži rok trajanja. Ipak pripazite da li se sigurno radi o pravom ekstraktu vanile (on je malo skuplji), jer veštački ima rok trajanja, piše Krstarica.



Pirinač



Ova namirnica je uvek jednako dobra kao i kada je tek kupljena. To vredi za sve tipove osim za smeđi pirinač, koji je, zbog veće količine ulja koji sadrži, skloniji kvarenju. Jedino na šta morate da pazite kod skladištenja pirinča je da ga čuvate od insekata.



