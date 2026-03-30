Međutim, čak je i vekna napravljena od rafinisanog brašna izvor važnih mikronutrijenata, smatraju stručnjaci.

Neizostavan deo svake trpeze je hleb i jedemo ga u raznim prilikama i kombinujemo sa mesom, povrćem, namazima ili džemom. Ipak, često se nalazi na "crnoj listi" namirnica koje treba izbegavati, ako želimo da smršamo ili vodimo računa o zdravlju.

U prekomernim količinama može biti štetan, ali koliko ga možemo jesti?

"Dnevni unos pšeničnog hleba je 114 grama. Za raženi hleb, dnevni unos je 124 grama, što je otprilike 2,5 porcije od po 50 grama, preporuka je ruskog Ministarstva zdravlja.

Hleb bi trebalo da bude osnova ishrane i bez njega je optimalna ishrana nemoguća. Nije slučajno da je tokom opsade Lenjingrada upravo hleb spasao stanovništvo od gladi kao izvor esencijalnih hranljivih materija. I zanimljivo je da je hleb jedini proizvod koji nikada ne dosadi, iako ga mnogi ljudi jedu svaki dan tokom celog života", naglašava ruski stručnjak Marina Kostjučenko.

Pročitajte OVDE o korisnim svojstvima leblebije.

Beli i integralni hleb imaju svoje prednosti, ali koji je zdraviji

"Integralno brašno sadrži gotovo svaki deo zrna, uključujući i mekinje. Naravno, ovo je brašno je zdravije. Sadrži nekoliko puta više dijetetskih vlakana, vitamina i minerala, što ga čini riznicom hranljivih materija. Ali hleb koji se od njega dobija je jedinstven, sa gušćom, grubljom sredinom. Mnogi ljudi više vole meki beli hleb, a čak i ta namirnica sadrži mnoge korisne hranljive materije. Na primer, dijetalna vlakna, koja hrane crevni mikrobiom. A zdravlje mikrobioma utiče na mentalno zdravlje: san, raspoloženje i druge važne aspekte. Čak i isečena vekna od vrhunskog brašna sadrži više dijetalnih vlakana nego voće i povrće poput kupusa, jabuka ili šargarepe", napominje ruski stručnjak Marina Kostjučenko.

Ne treba zanemariti ni proteine u hlebu, kao i ostale korisne materije

Obična vekna hleba sadrži u proseku 7,5 odsto proteina. Hleb od celog zrna pšenice sadrži 12 odsto proteina ili više. Raženi hleb sadrži više gvožđa nego jaja i jabuke. Takođe je izvor organskih kiselina. Malo je poznato da 100 grama raženog hleba obezbeđuje 50 odsto dnevne potrebe za selenom, važnom supstancom koja učestvuje u stvaranju hormona štitne žlezde, piše RT Balkan.

Uobičajeni mitovi o hlebu

"Ponekad naiđete na informacije da hleb sadrži 'kvasac ubice'. U stvarnosti, kvasac umire tokom pečenja - temperatura u mrvicama dostiže 96-98 stepeni, i nijedna živa ćelija ne može da preživi", napominje stručnjak.

Postoji i mit da se gluten lepi za sluzokožu želuca i da je štetan za organizam. Ali, gluten je protein.

Denaturiše se tokom pečenja, slično kao što se belanca jaja denaturišu kada pržimo jaja. Zgušnjava se, formirajući okvir i oblik hleba i, naravno, ne može se vratiti u gluten. Hleb bez glutena, koji mnogi marketinški stručnjaci smatraju proizvodom zdravog načina života, pravi se od pirinča, kukuruznog brašna i skroba. Oni sadrže dva do tri puta manje hranljivih materija od pšenice ili raži.

Štaviše, potrebni su brojni aditivi za stabilizaciju testa, ističe se.

