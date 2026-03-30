Ako dođete nespremni ili nejasno pripremljeni, poseta salonu može se pretvoriti u izvor problema.



Stručnjaci iz frizerske industrije kažu da je najčešća greška koju ljudi prave pri šišanju povezana sa nedostatkom jasne komunikacije.



Greška koju treba izbegavati



Nikada ne odlazite na šišanje bez plana kako da precizno objasnite šta želite, idealno uz inspiracione fotografije.



Mnogi misle da frizer automatski "razume" šta želite kada kažete nekoliko reči o stilu, ali to je rizična pretpostavka. Vaše reči mogu stvoriti potpuno drugačiju mentalnu sliku u glavi stiliste, što često vodi do nezadovoljstva rezultatom.



Kako da se pripremite za savršenu frizuru



1. Ponesite fotografije



Slike jasno pokazuju vašu viziju i uklanjaju stres tokom termina. Opisivanje željenog oblika slojeva, dužine ili nijanse boje često nije dovoljno, jer frizer može zamišljati nešto sasvim drugo. Budite spremni da razgovarate o tome šta funkcioniše za vaš tip kose, a šta ne. Ne plašite se da budete detaljni - frizeri to cene i radije žele precizne informacije.



2. Uzmite u obzir svoj tip kose



Fotografije pomažu, ali morate biti realni u vezi sa svojom prirodnom teksturom, gustinom i navikama stilizovanja kose. Ovo će uticati na to koliko verno frizer može da postigne izgled sa slike. Kada niste sigurni, pitajte frizera za sugestije i prilagođavanja koja će najbolje odgovarati vašoj kosi, piše Southern living.



Kao i u mnogim drugim oblastima života, ključ uspeha je dobra komunikacija. Jasno preneta vizija i realna očekivanja su najbolji način da dobijete frizuru koju zaista želite.



