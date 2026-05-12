Praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, a Sveti Vasilije slavi se i kao krsna slava u mnogim domovima.

Ko je bio Sveti Vasilije Ostroški

Sveti Vasilije Ostroški rođen je kao Stojan Jovanović u Popovom Polju u Hercegovini, u pobožnoj porodici.

Još kao mlad pokazivao je veliku privrženost veri i crkvi, zbog čega je otišao u trebinjski manastir Uspenja Presvete Bogorodice, gde je primio monaški čin.

Kasnije je izabran za episkopa Zahumskog i Skenderijskog, a najveći deo svog života proveo je u manastiru Ostrog, gde se posvetio molitvi i duhovnom životu.

Prema predanju, njegove mošti ostale su neraspadnute i čudotvorne do danas, zbog čega hiljade vernika svake godine posećuju manastir Ostrog tražeći pomoć, utehu i isceljenje.

Vernici veruju u njegovu čudotvornu moć

Sveti Vasilije Ostroški važi za jednog od najvećih iscelitelja u pravoslavlju. Veruje se da njegove mošti pomažu ljudima koji se suočavaju sa teškim bolestima i životnim problemima.

U manastir Ostrog dolaze ne samo pravoslavni vernici, već i pripadnici drugih vera, a brojna svedočenja o isceljenjima prenose se generacijama.

Šta se danas po narodnom verovanju ne radi

Prema narodnom običajnom kalendaru, na današnji dan ne bi trebalo raditi teške fizičke poslove.

Veruje se da kuću danas treba očistiti i urediti kako bi tokom cele godine u domu vladali mir, sloga i harmonija.

Danas se obeležava i Sveti mučenik Vasilije Pekar

Pored Svetog Vasilija Ostroškog, crkva danas obeležava i Sveti mučenik Vasilije Pekar iz Peći.

Prema predanju, Vasilije je živeo u 17. veku i stradao jer nije želeo da se odrekne svoje vere nakon što su Turci oteli njegovu ćerku.

Na mestu njegovog stradanja kasnije je podignuta crkva, a potom i manastir.

(Hram Končarevo, RTS)

