Međutim, većina ih ne pere tako često kao što bi pere čašu ili činiju nakon upotrebe. Mnogi ljudi misle da flaša koja je samo voda ne može biti previše prljava. Ali stručnjaci kažu suprotno - takve flaše mogu biti izuzetno pune bakterija.

Flaše za vodu i slamke pune bakterija

"Istraživanja su pokazala da flaše za vodu za višekratnu upotrebu mogu sadržati čak više bakterija nego neki uobičajeni kućni predmeti, poput kuhinjskih sunđera ili čak činija za pse. Zato je redovno čišćenje izuzetno važno", kaže dr Čirag Pančal, lekar porodične medicine na Floridi.

Ovo se ne odnosi samo na samu flašu, već i na dodatke koji dolaze uz nju, poput slamki za višekratnu upotrebu koje su danas veoma čest deo ambalaže.

Samo razmislite o tome da slamka dolazi u direktan kontakt sa ustima, dok se deo pljuvačke vraća kroz slamku nazad u bočicu, piše HafPost.

Koliko često treba prati slamku?

Kada je reč o higijeni slamki za višekratnu upotrebu, stručnjaci ističu nekoliko važnih stvari koje treba imati na umu. Samo zato što slamka dolazi u direktan kontakt sa vašim ustima ne znači da je prljavija od ostatka flaše - obe se prljaju jednako brzo.

"Analizirali smo flaše za vodu koje studenti nose po kampusu i otkrili smo da one sadrže visok nivo bakterija jer se sa svakim gutljajem mala količina pljuvačke vraća u vodu, što je idealna hrana za bakterije", objašnjava dr Čarls Gerba, profesor virusologije na Univerzitetu u Arizoni.

Ako se slamka ne pere redovno, bakterije će se postepeno nakupljati. Dr Gerba preporučuje pranje slamke za višekratnu upotrebu i flaše najmanje jednom nedeljno.

Dr Pančal smatra da ih treba prati još češće i preporučuje njihovo svakodnevno čišćenje. Ako se flaša i slamka ne peru redovno, bakterije počinju da formiraju biofilm, sloj mikroorganizama koji se lepi za unutrašnje površine.

"Biofilm je mesto gde bakterije rastu i razmnožavaju se", objašnjava Gerba.

Ovaj sloj može izazvati neprijatne mirise i promeniti ukus vode u vašoj boci.

"Flaše za vodu za višekratnu upotrebu su bezbedne i veoma korisne jer vas podsećaju da pijete dovoljno tečnosti, ali su takođe idealno leglo za bakterije, zbog čega ih je potrebno redovno čistiti", upozorava dr Pančal.

Ako držite pića poput limunade, ledene kafe ili sportskih napitaka u boci, stručnjaci preporučuju pranje boce i slamke nakon svake upotrebe, a ne samo jednom dnevno.

"Nije potrebno mnogo da se u bocu sipa topla voda sa sapunom, dobro ispere unutrašnjost, a zatim sve temeljno osuši", kaže Metju Filds, direktor Centra za inženjering biofilma na Državnom univerzitetu Montane.

Dr Pančal preporučuje upotrebu posebnih četkica za čišćenje boca i slamki kako bi se uklonile naslage na teško dostupnim mestima. Filds takođe naglašava važnost ostavljanja boce potpuno otvorene i bez poklopca da se potpuno osuši ako je nećete odmah ponovo koristiti. Neke boce je mnogo teže održavati od drugih, posebno one sa mnogo krivina, uskih uglova i teško dostupnih uglova.

"Najmoderniji i najprivlačniji dizajni nisu uvek najbolji izbor, jer je prva stvar na koju treba obratiti pažnju pri izboru flaše koliko je lako temeljno očistiti", kaže dr Pančal, koji preporučuje izbor flaša koje imaju delove koji se mogu skinuti i širok otvor kako bi čišćenje bilo lakše.

Takođe savetuje da unutrašnjost flaše bude što glađa, jer se bakterije i prljavština lako mogu zaglaviti u oštrim uglovima i teško dostupnim mestima.

Uticaj prljavih flaša na zdravlje

Ako zatvorite flašu sa nekoliko kapi vode koje su ostale u njoj, unutrašnjost više nije sterilna.

"Svako mesto gde ima vlage je leglo mikroorganizama", napominje Filds.

Bakterije u flaši mogu prouzrokovati promenu ukusa vode i druge probleme. Bakterije u flaši su uglavnom vaše sopstvene bakterije, tako da, iako je moguće da mogu izazvati zdravstvene probleme, to nije najčešći scenario.

"Loše navike čišćenja mogu dovesti do lošeg zadaha, neprijatnih mirisa, pa čak i stomačnih tegoba i infekcija jer flaše postaju leglo bakterija", kaže dr Pančal.

Dr Gerba upozorava da flaširanu vodu ne treba koristiti za vlaženje kontaktnih sočiva ili ispiranje manjih rana upravo zbog velike količine bakterija koje se mogu naći u njima.

Ne treba piti iz tuđe flaše za vodu

Pošto flaša sadrži bakterije od osobe koja je koristi, stručnjaci upozoravaju da flašu ne treba deliti ni sa kim.

"Nikada ne treba deliti svoju flašu za vodu sa drugima. Takve flaše su pune svega što se nalazi u ustima osobe koja ih koristi, a bakterije se vremenom mogu značajno razmnožiti", naglašava Gerba.

Zato, ako ste napolju sa prijateljem i ožednete, stručnjaci savetuju da kupite svoje piće, umesto da pijete iz tuđe flaše.

"U flaši se nalaze bakterije od druge osobe, a neke od njih mogu izazvati bolest", upozorava Gerba.

Rizik možda nije veliki, ali ako osoba ima, na primer, bol u grlu, postoji mogućnost prenošenja bakterija kroz flašu.

