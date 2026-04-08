Često pijemo vodu iz zalutalih čaša koje vidimo po kući, a koje su napunjene dan ranije.

Mislimo da smo efikasni i snalažljivi, ali koliko smo bezbedni?

Stručnjaci kažu da zapravo postoji tačka kada je zdravije baciti tu čašu vode i početi ispočetka.

Kristen Smit, registrovana dijetetičarka i portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku, rekla je da se lično pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Posle 12 sati, Smit će sipati i popiti novu čašu.

Šta se dešava sa vodom tokom noći?

Međutim, rekla je da možete popiti čašu vode koja je stara jedan dan "sve dok nije bila izložena zagađivačima ili ostavljena nepokrivena".

Mikrobiolog Džejson Tetro takođe je rekao da je 12 sati granica za pijenje ostataka vode iz čaša. Za njega, potencijalni bakterijski problemi ne bi dolazili od zagađenja vazduha, već iz slavine.

Jedna studija je otkrila da se koncentracija bakterijskih ćelija u vodi za piće povećava preko noći.

"Tokom tih prvih 12 sati, neće biti dovoljno hrane za rast bakterija. Nakon tih 12 sati, biće hrane za razmnožavanje bakterija", rekao je on.

Ako voda stoji ceo dan, može biti opasna, piše Net.hr

Drugim rečima, ako pijete vodu od prethodne noći, verovatno ste dobro. Ali ako je voda stoji ceo dan, bolje je da popijete svežu čašu vode, čak i ako ste koristili filter za vodu, ili rizikujete gastrointestinalne probleme.

"Voda stara jedan dan postaje leglo oportunističkih patogena. Dakle, ono što želite da uradite je da jednostavno popijete svežu čašu vode", dodao je on.

Da li je flaširana voda sigurnija opcija?

Deljenje vode sa nekim drugim ubrzava vremenski okvir kada bi trebalo da je bacite, prema Haf Postu.

"Nakon što osoba popije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz njenih usta mogu se preneti na preostalu tečnost i početi da se razmnožavaju. Zato je, kada jednom stavite usta na flašu, najbolje da je popijete odjednom i bacite, umesto da je čuvate za kasnije, posebno ako delite šolju ili flašu sa nekim drugim", rekao je on.

Kako kaže Tetro možete sebi kupiti više vremena koristeći flaširanu vodu, koja je dizajnirana da spreči rast bakterija duže od jednog dana.

Naravno, ako ste iscrpljeni, bolje je ostati hidriran nego brinuti o tome koliko dugo vam voda stoji.

