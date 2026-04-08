Upravo takvu priču priča Branka Iličković Đukić, 102-godišnja bivša profesorka filozofije koja sada živi u domu za stare u Podgorici, a čija je životna priča dotakla javnost.

U prvoj epizodi dokumentarne serije "Doživeti stotu", u produkciji RTCG, Branka donosi intiman i iskren pogled na sopstveni život, prožet suptilnom ironijom i tihim humorom.

Njena priča nije samo lična, već je i snažno svedočanstvo o turbulentnim istorijskim periodima kroz koje je prošla.

Posebno zanimljiv detalj iz njenog života je činjenica da nikada nije proslavila rođendan, sve dok nije napunila 100 godina.

"Naša porodica, ne samo naša već i porodice naših prijatelja, nikada nisu slavile rođendan. Došla sam u dom i to je priča za ceo život. Ovde sam prvi put u životu proslavila svoj rođendan, i to kada sam napunila sto godina. To je bio prvi put. Morala sam da živim sto godina da bih ga konačno proslavila. Takav je život", rekla je Branka.

Njeno životno iskustvo obeležili su teški i izazovni periodi.

Preživela je Drugi svetski rat, prošla je kroz Goli otok, zatvore i logore, provela vreme u partizanskim šumama.

Uprkos svemu, zadržala je smirenost i jasnoću misli koja i danas ostavlja snažan utisak.

"Da sam imala izbor, ne bih mogla da izaberem teži život i događaje nego što sam doživela. Preživela sam težak gubitak, brat mi je poginuo u ratu. Odustala sam od ljubavi i to me prati celog života, jer nisam bila iskrena o tome šta osećam. Mislim da ljudi treba da kažu šta osećaju i kako se osećaju. Ako to kriju, mislim da je to velika greška za njih", objašnjava Branka.

Brojne reakcije Pored teških životnih lekcija, Branka se prisetila i sitnica koje su joj donosile radost.

"Nikada nisam bila lepa, i nisam se šminkala. Volela sam pomade i parfeme", priznala je sa osmehom.

Isečak iz emisije se brzo proširio društvenim mrežama i na zvaničnom sajtu Radio televizije Crne Gore, okupivši brojne reakcije gledalaca.

Komentari su uglavnom bili ispunjeni divljenjem Brankinom jasnoćom, dostojanstvom i načinom izražavanja.

"Sa 102 godine, takva smirenost, tok reči, gospodsko ponašanje. Nemam reči. Veliko poštovanje", bio je jedan od komentara.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.